Користувачі повідомляють про збої у Telegram
Київ • УНН
Користувачі Telegram почали повідомляти про збої в роботі сервісу близько 11:00, пік звернень досягнуто об 11:24. Скарги стосуються проблем з веб-сайтом, з'єднанням із сервером та додатком.
Користувачі повідомили про проблеми у роботі Telegram, пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Downdetector.
Деталі
Згідно з даними сервісу щодо українського сегменту, користувачі почали повідомляти про збої у Telegram орієнтовно об 11 годині, піку за зверненнями досягнуто близько 11:24, з 164 повідомленнями.
Користувачі скаржаться на проблеми з веб-сайтом (48%), з’єднанням з сервером (42%), додатком (10%).
У Cloudflare знову збій: користувачі масово повідомляють про проблеми05.12.25, 11:29 • 2440 переглядiв