Пользователи сообщают о сбоях в Telegram
Киев • УНН
Пользователи Telegram начали сообщать о сбоях в работе сервиса около 11:00, пик обращений достигнут в 11:24. Жалобы касаются проблем с веб-сайтом, соединением с сервером и приложением.
Пользователи сообщили о проблемах в работе Telegram, пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Downdetector.
Детали
Согласно данным сервиса по украинскому сегменту, пользователи начали сообщать о сбоях в Telegram ориентировочно в 11 часов, пик по обращениям достигнут около 11:24, со 164 сообщениями.
Пользователи жалуются на проблемы с веб-сайтом (48%), соединением с сервером (42%), приложением (10%).
