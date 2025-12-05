У Cloudflare снова сбой: пользователи массово сообщают о проблемах
Киев • УНН
Пользователи снова сообщают о проблемах в работе Cloudflare, через две с половиной недели после предыдущего массового сбоя. Зафиксированы проблемы с подключением к серверу, веб-сайтом и DNS.
Пользователи снова массово сообщают о проблемах в работе Cloudflare, предоставляющей услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов, всего через две с половиной недели после массового сбоя в работе сервиса, который вызвал ошибки на многих сайтах, включая X и ChatGPT от Open AI, пишет УНН со ссылкой на данные Downdetector.
Подробности
Больше всего сообщений о проблемах подключения к серверу (54%), с веб-сайтом (43%) и DNS (4%).
Сам Cloudflare подтвердил определенные проблемы и указывал, что "продолжает исследовать эту проблему".
"Исправление внедрено, и мы следим за результатами", - отметили впоследствии на Cloudflare.
А позже добавили: "Мы продолжаем следить за результатами".
Напомним
18 ноября Cloudflare зафиксировал всплеск необычного трафика, что вызвало ошибки на многих сайтах, включая X и Open AI. Компания расследует причины инцидента, который произошел менее чем через месяц после сбоя Amazon Web Services.