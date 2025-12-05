У Cloudflare снова сбой: пользователи массово сообщают о проблемах

$42.180.02
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 9390 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 24431 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 35496 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 32274 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54509 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32591 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53490 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24050 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23202 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54527 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:12
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53499 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными4 декабря, 06:30
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
У Cloudflare снова сбой: пользователи массово сообщают о проблемах

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Пользователи снова сообщают о проблемах в работе Cloudflare, через две с половиной недели после предыдущего массового сбоя. Зафиксированы проблемы с подключением к серверу, веб-сайтом и DNS.

У Cloudflare снова сбой: пользователи массово сообщают о проблемах

Пользователи снова массово сообщают о проблемах в работе Cloudflare, предоставляющей услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов, всего через две с половиной недели после массового сбоя в работе сервиса, который вызвал ошибки на многих сайтах, включая X и ChatGPT от Open AI, пишет УНН со ссылкой на данные Downdetector.

Подробности

Больше всего сообщений о проблемах подключения к серверу (54%), с веб-сайтом (43%) и DNS (4%).

Сам Cloudflare подтвердил определенные проблемы и указывал, что "продолжает исследовать эту проблему".

"Исправление внедрено, и мы следим за результатами", - отметили впоследствии на Cloudflare.

А позже добавили: "Мы продолжаем следить за результатами".

Напомним

18 ноября Cloudflare зафиксировал всплеск необычного трафика, что вызвало ошибки на многих сайтах, включая X и Open AI. Компания расследует причины инцидента, который произошел менее чем через месяц после сбоя Amazon Web Services.

Юлия Шрамко

