У Cloudflare снова сбой: пользователи массово сообщают о проблемах

Пользователи снова массово сообщают о проблемах в работе Cloudflare, предоставляющей услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов, всего через две с половиной недели после массового сбоя в работе сервиса, который вызвал ошибки на многих сайтах, включая X и ChatGPT от Open AI, пишет УНН со ссылкой на данные Downdetector.

Подробности

Больше всего сообщений о проблемах подключения к серверу (54%), с веб-сайтом (43%) и DNS (4%).

Сам Cloudflare подтвердил определенные проблемы и указывал, что "продолжает исследовать эту проблему".

"Исправление внедрено, и мы следим за результатами", - отметили впоследствии на Cloudflare.

А позже добавили: "Мы продолжаем следить за результатами".

Напомним

18 ноября Cloudflare зафиксировал всплеск необычного трафика, что вызвало ошибки на многих сайтах, включая X и Open AI. Компания расследует причины инцидента, который произошел менее чем через месяц после сбоя Amazon Web Services.