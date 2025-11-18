У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали

У Cloudflare прокоментували збій, на тлі якого на різних сайтах почали з'являтися повідомлення про помилки у роботі, у тому числі X і Open AI, вказавши, що спостерігали сплеск незвичайного трафіку і займуться розслідуванням причин, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як пише видання, глобального збою зазнав ключовий елемент зазвичай прихованої інфраструктури інтернету. У Cloudflare, американській компанії, що надає послуги захисту мільйонів вебсайтів від шкідливих атак, у вівторок виникла невстановлена ​​проблема, через яку користувачі не змогли отримати доступ до сайтів деяких клієнтів.

Деякі власники сайтів також не змогли отримати доступ до своїх панелей керування. За даними Downdetector, сайти, включаючи X і Open AI, зазнали посилених збоїв одночасно з проблемами Cloudflare.

Збій триває, але станом на 12:21 за Гринвічем (14:21 за Києвом) компанія заявила: "Ми спостерігаємо відновлення сервісів, але клієнти можуть як і раніше спостерігати вищий, ніж зазвичай, рівень помилок, на тлі того, як ми продовжуємо роботу з усунення несправностей".

У наступному повідомленні йшлося: "Оновлення: ми продовжуємо розслідування цієї проблеми".

А згодом було вказано: "Проблему виявлено, і впроваджується виправлення".

"Ми внесли зміни, які дозволили відновити роботу Cloudflare Access та WARP. Рівні помилок для користувачів Access та WARP повернулися до рівня, що був до інциденту", - зазначили у Cloudflare.

І додали: "Ми продовжуємо працювати над відновленням послуг для клієнтів сервісів застосунку".

Речник Cloudflare повідомив: "Ми зафіксували сплеск незвичайного трафіку до одного з сервісів Cloudflare, що розпочався об 11:20 ранку. Це призвело до помилок у роботі частини трафіку, що проходить через мережу Cloudflare. Хоча більшість трафіку більшості сервісів продовжувала працювати у звичайному режимі, у багатьох сервісах Cloudflare спостерігалася підвищена кількість помилок".

"Ми поки що не знаємо причини сплеску незвичайного трафіку. Ми повністю зосереджено на тому, щоб весь трафік обслуговувався без помилок. Після цього ми звернемо свою увагу на розслідування причини незвичайного сплеску трафіку", - вказав речник Cloudflare.

Як пише видання, інженери Cloudflare планували провести у вівторок технічне обслуговування центрів обробки даних на Таїті, у Лос-Анджелесі, Атланті у США та Сантьяго у Чилі, але поки неясно, чи пов'язані їх дії зі збоєм.

Зокрема, у спробі усунути проблему компанія відключила службу шифрування WARP у Лондоні і повідомила: "Користувачі в Лондоні, які намагаються отримати доступ до інтернету через WARP, зіткнуться з проблемою підключення".

Згодом там повідомили: "Ми знову ввімкнули доступ до WARP у Лондоні".

Алан Вудворд, професор Центру кібербезпеки Суррея (Surrey Centre for Cyber Security), назвав Couldflare "найбільшою компанією, про яку ви ніколи не чули". Компанія заявляє, що надає послуги із "захисту ваших веб-сайтів, додатків, API та робочих навантажень ШІ, одночасно підвищуючи продуктивність".

Вудворд назвав компанію "брамником" і заявив, що її функції включають моніторинг трафіку на сайтах для захисту від розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні", коли зловмисники намагаються перевантажити сайти запитами. Компанія також перевіряє, чи користувачі є людьми.

Проблеми в Cloudflare виникли менш ніж через місяць після збою Amazon Web Services, який вивів із ладу тисячі сайтів.

"Ми бачимо, як мало таких компаній в інфраструктурі інтернету, тому коли одна з них виходить з ладу, це стає дуже швидко очевидно", - сказав Вудворд.

Хоча причина залишається незрозумілою, Вудворд зазначив, що це навряд чи кібератака, оскільки такий великий сервіс навряд чи має єдину точку відмови.