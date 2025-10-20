Глобальний збій Amazon паралізував частину інтернету: мільйони людей без доступу
Київ • УНН
20 жовтня мільйони користувачів не змогли отримати доступ до Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo та Ring через технічний збій у роботі Amazon Web Services (AWS). Ситуацію спровокував масштабний збій у платформі хмарних обчислень, яка є основою значної частини сучасного Інтернету.
Передає УНН із посиланням на Down Detector та Daily Mail.
Деталі
Сьогодні вранці в інтернет-мережі з'явилось глобальне "зависання". По всьому світу не працюють популярні платформи, повсякденні інструменти, а також різні розваги та ігри. Серед них: Roblox, Fortnite, Snapchat, PlayStation Network, Duolingo та Ring.
Down Detector пояснив, що ситуацію спровокував масштабний збій в Amazon Web Services (AWS). Платформа хмарних обчислень недоступна для тисяч користувачів по всьому світу.
Довідка
Amazon Web Services – це є основою величезної частини сучасного Інтернету, а не тільки технічною назвою із абстрактним тлумаченням. Десятки тисяч компаній орендують обчислювальні потужності та сервери Amazon для роботи своїх сервісів. Але буває й таке, що AWS виходить з ладу. Це у свою чергу впливає на цілі сегменти мережі.
Навіть сервіси штучного інтелекту, такі як Perplexity, постраждали, що демонструє абсолютну центральну роль AWS, пишуть ЗМІ.
Глобальний інтернет-збій - не кібератака?
Джейк Мур, кіберексперт ESET пояснив, що саме викликало сьогоднішню ситуацію. На думку фахівця, - цей збій пов'язаний із "внутрішньою помилкою". Кіберексперт поки не бачит дії хакерів. Втім, кібератаку не можна виключати.
Кібератаку не можна виключати, доки AWS не опублікує повний звіт після інциденту
