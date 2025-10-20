Глобальный сбой Amazon парализовал часть интернета: миллионы людей без доступа

20 октября миллионы пользователей не смогли получить доступ к Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo и Ring из-за технического сбоя в работе Amazon Web Services (AWS). Ситуацию спровоцировал масштабный сбой в платформе облачных вычислений, которая является основой значительной части современного Интернета.

Миллионы людей 20 октября не смогли пользоваться Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo и Ring. Причиной стал технический сбой в работе Amazon Web Services (AWS). Передает УНН со ссылкой на Down Detector и Daily Mail. Детали Сегодня утром в интернет-сети появилось глобальное "зависание". По всему миру не работают популярные платформы, повседневные инструменты, а также различные развлечения и игры. Среди них: Roblox, Fortnite, Snapchat, PlayStation Network, Duolingo и Ring. Down Detector объяснил, что ситуацию спровоцировал масштабный сбой в Amazon Web Services (AWS). Платформа облачных вычислений недоступна для тысяч пользователей по всему миру. Справка Amazon Web Services — это основа огромной части современного Интернета, а не только техническое название с абстрактным толкованием. Десятки тысяч компаний арендуют вычислительные мощности и серверы Amazon для работы своих сервисов. Но бывает и такое, что AWS выходит из строя. Это в свою очередь влияет на целые сегменты сети. Даже сервисы искусственного интеллекта, такие как Perplexity, пострадали, что демонстрирует абсолютную центральную роль AWS, пишут СМИ. Глобальный интернет-сбой - не кибератака? Джейк Мур, киберэксперт ESET, объяснил, что именно вызвало сегодняшнюю ситуацию. По мнению специалиста, этот сбой связан с "внутренней ошибкой". Киберэксперт пока не видит действий хакеров. Впрочем, кибератаку нельзя исключать. Кибератаку нельзя исключать, пока AWS не опубликует полный отчет после инцидента - заявил ИТ-эксперт ESET. Напомним Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени, что могло повредить коммуникациям, финансам и электроснабжению. Агентство национальной безопасности США якобы проводило операцию с 2022 года, похищая данные и учетные данные.