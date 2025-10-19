Китай звинувачує США у кібератаках на Національний центр служби часу - Reuters

Китай звинуватив Сполучені Штати у крадіжці секретів та кібератаці на Національний центр служби часу країни. Серйозні порушення могли завдати шкоди комунікаційним мережам, фінансовим системам, електропостачанню та міжнародному стандартному часу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Агентство національної безпеки США протягом тривалого часу проводило операцію з кібератаки на Національний центр служби часу, повідомило Міністерство державної безпеки Китаю у своїй заяві на WeChat у неділю.

Міністерство заявило, що знайшло докази, які простежують викрадені дані та облікові дані ще з 2022 року, які використовувалися для шпигунства за мобільними пристроями та мережевими системами персоналу в центрі.

Розвідувальне агентство США "використало вразливість" у службі обміну повідомленнями іноземного бренду смартфонів для доступу до пристроїв співробітників у 2022 році, повідомило міністерство, не називаючи бренду.

Національний центр часу – це дослідницький інститут Китайської академії наук, який генерує, підтримує та транслює стандартний час Китаю.

Розслідування міністерства також виявило, що Сполучені Штати здійснювали атаки на внутрішні мережеві системи центру та намагалися атакувати високоточну наземну систему синхронізації у 2023 та 2024 роках.

Китай та США протягом останніх кількох років дедалі частіше обмінювалися звинуваченнями в кібератаках, зображуючи один одного як свою основну кіберзагрозу.

Останні звинувачення з'явилися на тлі поновлення торговельної напруженості щодо розширення експортного контролю Китаю над рідкісноземельними елементами та погроз США щодо подальшого підвищення мит на китайські товари.

Доповнення

Фахівці з кібербезпеки Google виявили масштабну кампанію кібератак, здійснену російським хакерським угрупованням Clop, яка призвела до викрадення даних десятків міжнародних організацій.

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР) проводить розслідування масштабної кібератаки на американські юридичні фірми, яку, за підозрами, організували китайські хакери.