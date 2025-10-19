Китай звинувачує США у кібератаках на Національний центр служби часу - Reuters

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 10196 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 28378 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 43447 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 41532 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 44079 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51892 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71315 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48162 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49828 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37221 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.3м/с
80%
748мм
Популярнi новини
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 14714 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17665 перегляди
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19 жовтня, 05:33 • 4604 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 12508 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11681 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11820 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 102691 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 124927 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 148632 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 112973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17788 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 29310 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 45529 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49802 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 77376 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

Китай звинувачує США у кібератаках на Національний центр служби часу - Reuters

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Китай звинуватив США у кібератаці на Національний центр служби часу, що могло зашкодити комунікаціям, фінансам та електропостачанню. Агентство національної безпеки США нібито проводило операцію з 2022 року, викрадаючи дані та облікові дані.

Китай звинувачує США у кібератаках на Національний центр служби часу - Reuters

Китай звинуватив Сполучені Штати у крадіжці секретів та кібератаці на Національний центр служби часу країни. Серйозні порушення могли завдати шкоди комунікаційним мережам, фінансовим системам, електропостачанню та міжнародному стандартному часу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Агентство національної безпеки США протягом тривалого часу проводило операцію з кібератаки на Національний центр служби часу, повідомило Міністерство державної безпеки Китаю у своїй заяві на WeChat у неділю.

Міністерство заявило, що знайшло докази, які простежують викрадені дані та облікові дані ще з 2022 року, які використовувалися для шпигунства за мобільними пристроями та мережевими системами персоналу в центрі.

Розвідувальне агентство США "використало вразливість" у службі обміну повідомленнями іноземного бренду смартфонів для доступу до пристроїв співробітників у 2022 році, повідомило міністерство, не називаючи бренду.

Національний центр часу – це дослідницький інститут Китайської академії наук, який генерує, підтримує та транслює стандартний час Китаю.

Розслідування міністерства також виявило, що Сполучені Штати здійснювали атаки на внутрішні мережеві системи центру та намагалися атакувати високоточну наземну систему синхронізації у 2023 та 2024 роках.

Китай та США протягом останніх кількох років дедалі частіше обмінювалися звинуваченнями в кібератаках, зображуючи один одного як свою основну кіберзагрозу.

Останні звинувачення з'явилися на тлі поновлення торговельної напруженості щодо розширення експортного контролю Китаю над рідкісноземельними елементами та погроз США щодо подальшого підвищення мит на китайські товари.

Доповнення

Фахівці з кібербезпеки Google виявили масштабну кампанію кібератак, здійснену російським хакерським угрупованням Clop, яка призвела до викрадення даних десятків міжнародних організацій.

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР) проводить розслідування масштабної кібератаки на американські юридичні фірми, яку, за підозрами, організували китайські хакери.

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Агентство національної безпеки
Федеральне бюро розслідувань
Китай
Сполучені Штати Америки