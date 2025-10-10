$41.400.09
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Російські хакери Clop викрали дані десятків міжнародних компаній через вразливості Oracle

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Фахівці Google виявили масштабну кібератаку російського угруповання Clop, яке викрало дані десятків міжнародних організацій. Хакери використовували вразливості в програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, вимагаючи викуп за викрадену інформацію.

Російські хакери Clop викрали дані десятків міжнародних компаній через вразливості Oracle

Фахівці з кібербезпеки Google виявили масштабну кампанію кібератак, здійснену російським хакерським угрупованням Clop, яка призвела до викрадення даних десятків міжнародних організацій. Про це повідомляє видання TechCrunch, пише УНН.

Деталі

За даними Google, зловмисники скористалися численними вразливостями у корпоративному програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, яке використовується для управління бізнес-процесами, зберігання клієнтських даних та кадрових файлів співробітників.

CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли01.10.25, 16:41 • 2547 переглядiв

Отримавши доступ до внутрішніх систем компаній, хакери викрали значну кількість чутливої інформації, після чого надсилали керівникам електронні листи з вимогами сплати викупу. За попередньою інформацією, атаки почалися ще 10 липня, однак виявити їх вдалося лише через три місяці.

Oracle офіційно підтвердила факт використання свого ПЗ у хакерських операціях. Хоча компанія раніше заявляла, що всі відомі вразливості були усунуті ще в липні, у новому звіті визнано наявність вразливості "нульового дня" – тобто такої, про яку розробник не знав і яка дозволяє здійснювати віддалені атаки без введення логіна чи пароля.

Китайські хакери зламали американські юридичні фірми08.10.25, 06:53 • 3904 перегляди

Російська група Clop відома своїми масштабними атаками на корпоративні сервіси з використанням невідомих виробникам вразливостей. Раніше вона була причетна до зламів систем Cleo, MOVEit та GoAnywhere, що призвели до витоку мільйонів записів персональних і фінансових даних.

У своєму офіційному блозі Google оприлюднила технічні деталі інциденту, а також перелік електронних адрес, пов’язаних із хакерами, які можуть допомогти фахівцям з кіберзахисту виявити компрометовані системи Oracle та запобігти подальшим атакам.

У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь рф26.09.25, 13:31 • 2556 переглядiв

Степан Гафтко

