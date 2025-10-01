CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
14:16 • 886 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16222 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15941 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15873 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51121 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39735 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30668 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48346 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25494 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 34764 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35667 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 21200 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 27293 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21457 перегляди
Публікації
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 10270 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16222 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 13833 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 14916 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51121 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Володимир Вакуленко
Федір Веніславський
Андрій Парубій
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Данія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21580 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35782 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25095 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 28615 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 38641 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли

Київ • УНН

 • 622 перегляди

CERT-UA повідомляє, що зловмисники розсилають виконувані файли .xll, маскуючи їх під службові документи, щоб зламувати комп’ютери людей із Сил оборони. Відкриття файлів в Excel призводить до встановлення бекдору, який надає віддалений доступ до комп’ютера.

CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT‑UA повідомляє, що зловмисники розсилають виконувані файли .xll, маскуючи їх під службові документи, щоб зламувати комп’ютери людей із Сил оборони. Про це повідомили в Держспецзв'язку, пише УНН

Деталі

За інформацією Держспецзв'язку, файли надходять, зокрема, через месенджер Signal; відкриття в Excel призводить до встановлення шкідливої програми – бекдору, який дає віддалений доступ до комп’ютера. 

Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26.09.25, 05:40 • 14207 переглядiв

У кількох випадках спеціалісти виявили, що файли з назвами на кшталт "Звернення УБД.xll" або документи про затримання надсилалися цільовим людям. Це не звичайні документи – .xll‑файл запускається в Excel і може самостійно встановити шкідливу програму. Після відкриття зловмисники отримують контроль над комп’ютером і можуть красти дані або стежити.

Що робити простим користувачам: не відкривайте файли .xll, якщо вони прийшли несподівано або від незнайомих людей. Якщо файл прислали знайомі – перепитайте їх іншим каналом (дзвінок, SMS). Не запускати вкладення в месенджерах без перевірки. Якщо виявили щось підозріле – повідомте свого IT‑адміністратора або CERT‑UA.

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської банківської системи швидких платежів - джерело25.09.25, 12:12 • 3562 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України