Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської банківської системи швидких платежів - джерело
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР провели успішну атаку на російську національну платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом", що призвело до неможливості миттєвих переказів та онлайн-платежів. Орієнтовні економічні збитки становлять до 30 млн доларів США.
Кіберфахівці ГУР провели успішну атаку - у росії "впала" національна банківська система швидких платежів, повідомили УНН джерела.
Деталі
Як повідомив співрозмовник УНН, "кіберфахівці Головного управління розвідки провели успішну атаку та паралізували роботу російської національної платіжної системи "СБП", яка активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", що підтримують так звану "СВО"".
За даними джерела, "у результаті DDOS-атаки на платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом" багато росіян не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі". У соцмережах Єкатеринбурга з’явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС.
Кібератака, як повідомив співрозмовник, також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах рф.
Орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної DDOS-атаки на платіжну систему "СБП", за оцінками, становлять до 30 млн дол. США.
