06:56 • 188 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 416 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 17935 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 35286 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 29970 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 28898 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 56510 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28183 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64369 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42746 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23 вересня, 21:12 • 12131 перегляди
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 14314 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН01:25 • 13015 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 13522 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 12306 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 9218 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 12313 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 56510 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 41515 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 58171 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 23621 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 84395 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 45167 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 59872 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 111570 перегляди
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Кіберфахівці ГУР знову отримали повний доступ до всіх комп'ютерів та серверів окупаційної влади в Криму. Здобуто понад 100 Тб розвідувальних даних, включаючи службове листування та інформацію про викрадення українських дітей.

100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму

Українська розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму, повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "кіберфахівці ГУР в результаті успішно проведеної операції знову отримали повний доступ до усіх комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму". "Після проникнення в систему вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних, зокрема службове листування так званого "главы Крыма" Сергія Аксьонова та робоча документація і переписка між міністерствами та службами окупаційного "Уряду Криму"", - повідомило джерело.

Як зазначив співрозмовник, "серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей". "Вдалося здобути списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на ТОТ АР Крим та рф (анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їх проживання/навчання). Ця інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей", - вказав співрозмовник.

Також, за даними джерела, вдалося здобути багато інформації, яка стосується так званої "сво", зокрема списки військовослужбовців рф з персональними анкетними даними та інформацією про родичів, а також списки увʼязнених та загиблих, рішення про виплати так званих "гробових", заяви "учасників сво" з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.

Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ, зазначив співрозмовник.

Як повідомило джерело в ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади в Криму за останні місяці. Після попередньої операції, до "гауляйтера Криму" Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ щоб виявити "крота", але так і не змогли.

Кіберфахівці ГУР вдарили по окупаційній владі Криму і знищили дані на "урядових" серверах - джерело25.07.25, 10:56 • 2675 переглядiв

Павло Башинський

