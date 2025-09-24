100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР знову отримали повний доступ до всіх комп'ютерів та серверів окупаційної влади в Криму. Здобуто понад 100 Тб розвідувальних даних, включаючи службове листування та інформацію про викрадення українських дітей.
Українська розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму, повідомили УНН джерела.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, "кіберфахівці ГУР в результаті успішно проведеної операції знову отримали повний доступ до усіх комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму". "Після проникнення в систему вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних, зокрема службове листування так званого "главы Крыма" Сергія Аксьонова та робоча документація і переписка між міністерствами та службами окупаційного "Уряду Криму"", - повідомило джерело.
Як зазначив співрозмовник, "серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей". "Вдалося здобути списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на ТОТ АР Крим та рф (анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їх проживання/навчання). Ця інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей", - вказав співрозмовник.
Також, за даними джерела, вдалося здобути багато інформації, яка стосується так званої "сво", зокрема списки військовослужбовців рф з персональними анкетними даними та інформацією про родичів, а також списки увʼязнених та загиблих, рішення про виплати так званих "гробових", заяви "учасників сво" з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.
Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ, зазначив співрозмовник.
Як повідомило джерело в ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади в Криму за останні місяці. Після попередньої операції, до "гауляйтера Криму" Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ щоб виявити "крота", але так і не змогли.
