Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
23 сентября, 19:19 • 17889 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 35207 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 29906 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 28848 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 56424 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28164 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64348 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42741 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39518 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Киберспециалисты ГУР снова получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам оккупационных властей в Крыму. Получено более 100 Тб разведывательных данных, включая служебную переписку и информацию о похищении украинских детей.

100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму

Украинская разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму, сообщили УНН источники.

Детали

По данным собеседника УНН, "киберспециалисты ГУР в результате успешно проведенной операции снова получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма". "После проникновения в систему удалось получить более 100 Тб разведывательных данных, в том числе служебную переписку так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и рабочую документацию и переписку между министерствами и службами оккупационного "Правительства Крыма"", - сообщил источник.

Как отметил собеседник, "среди полученных данных есть большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей". "Удалось получить списки несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на ВОТ АР Крым и рф (анкетные данные детей, данные на опекунов и места их проживания/обучения). Эта информация передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений по похищению украинских детей", - указал собеседник.

Также, по данным источника, удалось получить много информации, касающейся так называемой "сво", в частности списки военнослужащих рф с персональными анкетными данными и информацией о родственниках, а также списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых", заявления "участников сво" с просьбой выделить им земельные участки на территории Крыма.

Отдельные файлы служебной переписки между министерствами оккупационных властей Крыма и документы о многочисленных совещаниях подтверждают факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ, отметил собеседник.

Как сообщил источник в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей в Крыму за последние месяцы. После предыдущей операции, к "гауляйтеру Крыма" Аксенову и его подчиненным приезжали представители фсб чтобы выявить "крота", но так и не смогли.

Павел Башинский

Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Крым