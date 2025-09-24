100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР снова получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам оккупационных властей в Крыму. Получено более 100 Тб разведывательных данных, включая служебную переписку и информацию о похищении украинских детей.
Украинская разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму, сообщили УНН источники.
Детали
По данным собеседника УНН, "киберспециалисты ГУР в результате успешно проведенной операции снова получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма". "После проникновения в систему удалось получить более 100 Тб разведывательных данных, в том числе служебную переписку так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и рабочую документацию и переписку между министерствами и службами оккупационного "Правительства Крыма"", - сообщил источник.
Как отметил собеседник, "среди полученных данных есть большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей". "Удалось получить списки несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на ВОТ АР Крым и рф (анкетные данные детей, данные на опекунов и места их проживания/обучения). Эта информация передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений по похищению украинских детей", - указал собеседник.
Также, по данным источника, удалось получить много информации, касающейся так называемой "сво", в частности списки военнослужащих рф с персональными анкетными данными и информацией о родственниках, а также списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых", заявления "участников сво" с просьбой выделить им земельные участки на территории Крыма.
Отдельные файлы служебной переписки между министерствами оккупационных властей Крыма и документы о многочисленных совещаниях подтверждают факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ, отметил собеседник.
Как сообщил источник в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей в Крыму за последние месяцы. После предыдущей операции, к "гауляйтеру Крыма" Аксенову и его подчиненным приезжали представители фсб чтобы выявить "крота", но так и не смогли.
