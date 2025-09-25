Киберспециалисты ГУР парализовали работу российской банковской системы быстрых платежей - источник
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР провели успешную атаку на российскую национальную платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом", что привело к невозможности мгновенных переводов и онлайн-платежей. Ориентировочный экономический ущерб составляет до 30 млн долларов США.
Киберспециалисты ГУР провели успешную атаку — в россии "упала" национальная банковская система быстрых платежей, сообщили УНН источники.
Детали
Как сообщил собеседник УНН, "киберспециалисты Главного управления разведки провели успешную атаку и парализовали работу российской национальной платежной системы "СБП", которая активно используется для перевода средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", поддерживающие так называемую "СВО"".
По данным источника, "в результате DDOS-атаки на платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом" многие россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи". В соцсетях Екатеринбурга появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты проезда в городском транспорте или расчетов на АЗС.
Кибератака, как сообщил собеседник, также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах рф.
Ориентировочный экономический ущерб по результатам проведенной DDOS-атаки на платежную систему "СБП", по оценкам, составляет до 30 млн долл. США.
