06:48 • 10456 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 28271 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 38806 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 60480 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 49568 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 44308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 40946 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 70673 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23120 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54749 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
публикации
Эксклюзивы
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
06:09 • 28271 просмотра
Киберспециалисты ГУР парализовали работу российской банковской системы быстрых платежей - источник

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Киберспециалисты ГУР провели успешную атаку на российскую национальную платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом", что привело к невозможности мгновенных переводов и онлайн-платежей. Ориентировочный экономический ущерб составляет до 30 млн долларов США.

Киберспециалисты ГУР парализовали работу российской банковской системы быстрых платежей - источник


Киберспециалисты ГУР провели успешную атаку — в россии "упала" национальная банковская система быстрых платежей, сообщили УНН источники.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, "киберспециалисты Главного управления разведки провели успешную атаку и парализовали работу российской национальной платежной системы "СБП", которая активно используется для перевода средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", поддерживающие так называемую "СВО"".

По данным источника, "в результате DDOS-атаки на платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом" многие россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи". В соцсетях Екатеринбурга появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты проезда в городском транспорте или расчетов на АЗС.

Кибератака, как сообщил собеседник, также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах рф.

Ориентировочный экономический ущерб по результатам проведенной DDOS-атаки на платежную систему "СБП", по оценкам, составляет до 30 млн долл. США.

100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму24.09.25, 09:43 • 15678 просмотров

Анна Мурашко

Новости МираТехнологии
благотворительность