Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США

$41.410.03
48.660.14
ukenru
25 вересня, 17:19 • 11817 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 20924 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 23020 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 53585 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 37264 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59593 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58708 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76788 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56045 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47538 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
81%
763мм
Популярнi новини
Північна Корея близька до створення ядерної ракети, здатної вразити США - президент Південної Кореї25 вересня, 17:35 • 2774 перегляди
Сибіга зустрівся з Генсеком ОБСЄ Сінірліоглу у штаб-квартирі ООН: що відомо25 вересня, 17:54 • 3494 перегляди
Виїзд до Польщі на двох пропускних пунктах ускладнено: в Держмитслужбі пояснили причини 25 вересня, 18:04 • 4388 перегляди
Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків поблизу повітряного простору НАТО в БалтіїVideo25 вересня, 18:15 • 3980 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 4664 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 16714 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 23517 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 31280 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 53580 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 34476 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 21596 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 30112 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 63703 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 121734 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 79941 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
TikTok
The Washington Post
Saab JAS 39 Gripen

Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Агенція з кібербезпеки США видала директиву щодо усунення вразливостей після зламу хакерами ArcaneDoor пристроїв Cisco Systems Inc. Ця атака, що триває з 2024 року, торкнулася критично важливої інфраструктури, але масштаби та жертви залишаються невідомими.

Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США

Хакери зламали пристрої міжмережевих екранів у федеральному уряді Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на високопоставленого федерального чиновника, передає УНН.

Деталі

У четвер, 25 вересня Агенція з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) видала надзвичайну директиву, зобов’язавши федеральні агентства усунути вразливості та перевірити сотні міжмережевих екранів Cisco Systems Inc., що використовуються урядовими установами США, на наявність можливих зламів і ліквідувати їх.

Загроза широко поширена

- заявив Кріс Бутера, виконуючий обов'язки заступника виконавчого помічника директора відділу кібербезпеки CISA.

За інформацією видання, екстрені директиви поширюються лише на федеральні цивільні мережі, але Бутера наполегливо закликав інші державні відомства та приватні компанії дотримуватися цих рекомендацій.

Зазначається, що ні CISA, ні Cisco не вдалося з’ясувати, кого саме зламали, а масштаби й серйозність інциденту наразі залишаються невідомими.

Хакери, яких Cisco називає ArcaneDoor, займаються кібершпигунством з 2024 року. Розслідування CISA підтвердило зламування пристроїв в урядових установах, повідомив Бутера.

За його словами, агенція вважає, що атаки торкнулися критично важливої ​​інфраструктури в США, але відмовилося назвати конкретних жертв.

Нагадаємо

У серпні 2025 року ФБР та Cisco повідомили про використання російськими хакерами вразливості в старому програмному забезпеченні Cisco для атак на тисячі мережевих пристроїв. Хакери збирали конфігураційні файли та змінювали їх для довгострокового доступу до критичної інфраструктури.

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям11.09.25, 10:35 • 2705 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Сполучені Штати Америки