Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США
Київ • УНН
Агенція з кібербезпеки США видала директиву щодо усунення вразливостей після зламу хакерами ArcaneDoor пристроїв Cisco Systems Inc. Ця атака, що триває з 2024 року, торкнулася критично важливої інфраструктури, але масштаби та жертви залишаються невідомими.
Хакери зламали пристрої міжмережевих екранів у федеральному уряді Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на високопоставленого федерального чиновника, передає УНН.
Деталі
У четвер, 25 вересня Агенція з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) видала надзвичайну директиву, зобов’язавши федеральні агентства усунути вразливості та перевірити сотні міжмережевих екранів Cisco Systems Inc., що використовуються урядовими установами США, на наявність можливих зламів і ліквідувати їх.
Загроза широко поширена
За інформацією видання, екстрені директиви поширюються лише на федеральні цивільні мережі, але Бутера наполегливо закликав інші державні відомства та приватні компанії дотримуватися цих рекомендацій.
Зазначається, що ні CISA, ні Cisco не вдалося з’ясувати, кого саме зламали, а масштаби й серйозність інциденту наразі залишаються невідомими.
Хакери, яких Cisco називає ArcaneDoor, займаються кібершпигунством з 2024 року. Розслідування CISA підтвердило зламування пристроїв в урядових установах, повідомив Бутера.
За його словами, агенція вважає, що атаки торкнулися критично важливої інфраструктури в США, але відмовилося назвати конкретних жертв.
Нагадаємо
У серпні 2025 року ФБР та Cisco повідомили про використання російськими хакерами вразливості в старому програмному забезпеченні Cisco для атак на тисячі мережевих пристроїв. Хакери збирали конфігураційні файли та змінювали їх для довгострокового доступу до критичної інфраструктури.
