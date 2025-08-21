$41.380.02
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 16459 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 44982 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 125785 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 61880 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 105729 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 272695 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85148 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78604 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71254 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
ФБР попередила про російські хакерські атаки на критичну інфраструктуру США

Київ • УНН

 • 86 перегляди

ФБР та Cisco повідомили про використання російськими хакерами вразливості в старому програмному забезпеченні Cisco для атак на тисячі мережевих пристроїв. Хакери збирали конфігураційні файли та змінювали їх для довгострокового доступу до критичної інфраструктури.

ФБР попередила про російські хакерські атаки на критичну інфраструктуру США

Хакери, пов'язані з деякими з найвідоміших російських підрозділів кібершпигунства, протягом останнього року використовували вразливість у старому програмному забезпеченні Cisco для атак на тисячі мережевих пристроїв, пов'язаних з критично важливою інфраструктурою, повідомили ФБР і Cisco у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Хакери, що працюють у Центрі 16 федеральної служби безпеки (фсб) росії, масово витягують "інформацію про конфігурацію пристроїв, яка згодом може бути використана в міру необхідності відповідно до поточних стратегічних цілей і інтересів російського уряду", - написали дослідники Cisco Talos Сара Макбрум і Брендон Вайт у попередженні про загрози, опублікованому в блозі компанії.

В окремому інформаційному бюлетені ФБР повідомило, що за останній рік було виявлено, що хакери збирають конфігураційні файли "для тисяч мережевих пристроїв, пов'язаних з американськими організаціями в секторах критично важливої ​​інфраструктури".

російські хакери роками викрадали секретні документи судів США15.08.25, 02:11 • 5572 перегляди

У деяких випадках конфігураційні файли, як вказано, змінюються, щоб забезпечити хакерам довгостроковий доступ, який вони використовують для розвідки цільових мереж, особливо промислових систем управління.

Російське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. москва заперечує проведення операцій з кібершпигунства.

Згідно з окремим бюлетенем по загрозах, опублікованим у середу Cisco Talos, підрозділом Cisco з дослідження загроз, хакери експлуатують семирічну вразливість у програмному забезпеченні Cisco IOS, атакуючи непатчені та застарілі мережеві пристрої.

Дослідники Cisco Talos зазначають, що інші хакери, які підтримує держава, імовірно, проводять аналогічні хакерські операції, націлені на ці пристрої.

Організації у сфері телекомунікацій, вищої освіти та виробництва в Північній Америці, Азії, Африці та Європі найчастіше зазнавали атак, "жертви вибиралися виходячи з їхнього стратегічного інтересу для російського уряду", заявили дослідники.

За словами дослідників, хакерський підрозділ, пов'язаний із цією діяльністю, діє вже не менше ніж 10 років і, ймовірно, є підгрупою Центру 16 фсб. У березні 2022 року Міністерство юстиції США звинуватило чотирьох громадян росії, які входили до цієї групи, у незаконному нападі на світовий енергетичний сектор у період з 2012 по 2018 рік.

Хакер із рф, який вкрав рекордну суму у біткойнах, засуджений до п'яти років в'язниці у США 15.11.24, 11:08 • 15716 переглядiв

Юлія Шрамко

