546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
ФБР предупредило о российских хакерских атаках на критическую инфраструктуру США

Киев • УНН

 • 104 просмотра

ФБР и Cisco сообщили об использовании российскими хакерами уязвимости в старом программном обеспечении Cisco для атак на тысячи сетевых устройств. Хакеры собирали конфигурационные файлы и изменяли их для долгосрочного доступа к критической инфраструктуре.

ФБР предупредило о российских хакерских атаках на критическую инфраструктуру США

Хакеры, связанные с некоторыми из самых известных российских подразделений кибершпионажа, в течение последнего года использовали уязвимость в старом программном обеспечении Cisco для атак на тысячи сетевых устройств, связанных с критически важной инфраструктурой, сообщили ФБР и Cisco в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Хакеры, работающие в Центре 16 федеральной службы безопасности (ФСБ) России, массово извлекают "информацию о конфигурации устройств, которая впоследствии может быть использована по мере необходимости в соответствии с текущими стратегическими целями и интересами российского правительства", - написали исследователи Cisco Talos Сара Макбрум и Брэндон Уайт в предупреждении об угрозах, опубликованном в блоге компании.

В отдельном информационном бюллетене ФБР сообщило, что за последний год было выявлено, что хакеры собирают конфигурационные файлы "для тысяч сетевых устройств, связанных с американскими организациями в секторах критически важной инфраструктуры".

Российские хакеры годами похищали секретные документы судов США15.08.25, 02:11 • 5572 просмотра

В некоторых случаях конфигурационные файлы, как указано, изменяются, чтобы обеспечить хакерам долгосрочный доступ, который они используют для разведки целевых сетей, особенно промышленных систем управления.

Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Москва отрицает проведение операций по кибершпионажу.

Согласно отдельному бюллетеню по угрозам, опубликованному в среду Cisco Talos, подразделением Cisco по исследованию угроз, хакеры эксплуатируют семилетнюю уязвимость в программном обеспечении Cisco IOS, атакуя непатченные и устаревшие сетевые устройства.

Исследователи Cisco Talos отмечают, что другие хакеры, поддерживаемые государством, вероятно, проводят аналогичные хакерские операции, нацеленные на эти устройства.

Организации в сфере телекоммуникаций, высшего образования и производства в Северной Америке, Азии, Африке и Европе чаще всего подвергались атакам, "жертвы выбирались исходя из их стратегического интереса для российского правительства", заявили исследователи.

По словам исследователей, хакерское подразделение, связанное с этой деятельностью, действует уже не менее 10 лет и, вероятно, является подгруппой Центра 16 ФСБ. В марте 2022 года Министерство юстиции США обвинило четырех граждан России, входивших в эту группу, в незаконном нападении на мировой энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год.

Хакер из РФ, укравший рекордную сумму в биткойнах, приговорен к пяти годам тюрьмы в США15.11.24, 11:08 • 15716 просмотров

Юлия Шрамко

