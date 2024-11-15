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Хакер из РФ, укравший рекордную сумму в биткойнах, приговорен к пяти годам тюрьмы в США

Хакер из РФ, укравший рекордную сумму в биткойнах, приговорен к пяти годам тюрьмы в США

Киев  •  УНН

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Илья Лихтенштейн приговорен к 5 годам тюрьмы за взлом биржи Bitfinex в 2016 году. Хакер похитил 120 000 биткоинов, стоимость которых выросла с $71 млн до почти $10 млрд.

Лихтенштейн признал себя виновным в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Илью Лихтенштейна, одного из лиц, признавших ответственность за взлом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, приговорили к пяти годам лишения свободы. 

Лихтенштейн признал себя виновным в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже почти 120 000 биткоинов.

На тот момент сумма украденного оценивалась в 71 млн долларов, однако затем, с учетом резкого подорожания биткоина, выросла до 4,5 млрд долларов.

Агентство закупок венгерской армии атаковано международной хакерской группой14 нояб. 2024, 13:30 • 14778 просмотров

Согласно сегодняшнему курсу, эта сумма приближается к 10 млрд долларов.

Справочно

Лихтенштейн, предприниматель и криптовалютный инвестор, является гражданином США, который родился в России и вырос в пригороде Чикаго.

Биткойн - крупнейшая и старейшая криптовалюта, то есть цифровые деньги, которые обычно не поддерживаются никаким правительством или банковским учреждением. Транзакции записываются с помощью технологии, которая называется блокчейн.

Нагдаем

Украинские спецслужбы входили в международную группу правоохранителей, которые заблокировали инфраструктуру хакеров из LockBit.

Китайские хакеры собрали аудио со звонков советника кампании Трампа28 окт. 2024, 07:28 • 15325 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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