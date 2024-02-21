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Українські спецслужби входили до міжнародної групи правоохоронців, як заблокували інфраструктуру хакерів з LockBit

Українські спецслужби входили до міжнародної групи правоохоронців, як заблокували інфраструктуру хакерів з LockBit

Київ • УНН

 • 21112 перегляди

Угруповання хакерів-вимагачів LockBit протягом 5 років атакувало фінансові установи та корпорації в західних країнах, що підтримують оборону України.

Українські правоохоронці брали участь у зупинці діяльністі міжнародного угруповання хакерів-вимагачів, яке 5 років атакувало фінансові установи та корпорації західних країн, що надають оборонну допомогу Україні. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн-партнерів провели масштабну спецоперацію у різних частинах світу з викриття учасників потужного міжнародного угруповання хакерів "LockBit".

За матеріалами справи, зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію і персональні дані, а потім вимагали за них "викуп". Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та рф.

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Повідомляється, що протягом майже 5 років зловмисники здійснили більше ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні. Тільки з однієї із американських компаній хакери вимагали понад 90 млн доларів США.

Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі. За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно запускали шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Після цього вірус збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу комп’ютерної техніки і "пропонував" її відновити після сплати грошей. У разі відмови – зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й "злити" їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу

- йдеться у повідомленні.

У результаті спецоперації даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями. Крім того у США та семи країнах Євросоюзу вилучено понад 30 серверів, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані. Разом з цим заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.

У ході слідчих дій в Україні виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності. Отримані речові докази будуть надані міжнародним партнерам для продовження розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Доповнення

За даними Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США, угруповання Lockbit було вперше помічено у січні 2020 року. У листопаді 2022-го Мін'юст США звинуватив 33-річного росіянина Михайла Васильєва у справі про використання програм-вимагачів Lockbit. Хакерське угруповання було відповідальним у тому числі за злом даних компанії Boeing і кібератаку американського підрозділу ICBC.

США припинили діяльність хакерської мережі, контрольованої ГРУ16.02.24, 05:09 • 32775 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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