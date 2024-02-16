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США припинили діяльність хакерської мережі, контрольованої ГРУ

США припинили діяльність хакерської мережі, контрольованої ГРУ

Київ • УНН

 • 32774 перегляди

Міністерство юстиції США закрило хакерську мережу російської розвідки, підконтрольну ГРУ, яка зламала сотні невеликих офісних роутерів для здійснення кібератак.

Міністерство юстиції заявило у четвер, що припинило діяльність хакерської мережі російської розвідки.У заяві заступника голови Мін'юсту Лізи Монако повідомляється, що вже вдруге за два місяці США завадили хакерам, яких підтримують державні структури, здійснити кібератаки з використанням зламаних американських роутерів. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

За словами міністерства, у січні 2024 року, під час санкціонованої судовими органами операції, було нейтралізовано мережу із сотень роутерів для малих офісів, контрольованих російською розвідкою.

Відповідно до заяви, роутери намагався використовувати підрозділ ГРУ під номером 26165, відомий також як APT 28, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Fancy Bear та Sednit.

йдеться у повідомленні. 

Як наголошується в документі, скоєні хакерами "злочини включали масштабні кампанії зі спірфішингу та... збору облікових даних, спрямовані на цілі, які становлять розвідувальний інтерес для російського уряду – таких, як урядові (структури) США та інших країн, а також військові, охоронні та корпоративні організації".

Як пояснив голова Мін'юсту Меррік Гарланд, злочинні угруповання, діючи з ініціативи російських спецслужб, намагалися зламати домашні та офісні роутери, проте ці спроби було припинено.

Гарланд наголосив, що Мін'юст активізує зусилля боротьби з російськими кібератаками, спрямованими проти США та їхніх партнерів, зокрема України.

"Заражені" понад дві тисячі комп'ютерів: у Держспецзв'язку запобігли хакерській атаці на держпідприємство01.02.24, 18:15 • 31153 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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