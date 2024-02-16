США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  118704 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  199273 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  220830 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  189985 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  188153 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  205004 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  243401 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  245732 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  230326 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326819 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.

Новости Мира •   •  588 просмотра
США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.

Война •   •  2009 просмотра
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.

Новости Мира •   •  1838 просмотра
Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Политика •   •  3430 просмотра
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Украиной и Грецией в энергетической сфере с акцентом на технологиях зеленой энергетики, децентрализованном электроснабжении, соединении газовой инфраструктуры и строительстве водородного коридора через несколько стран.

Экономика •   •  4241 просмотра
Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

Теперь работодатели могут получить государственную компенсацию через портал "Дія" за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Общество •   •  4659 просмотра
Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

США совершили кибератаку на иранский военный корабль, который собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.

Новости Мира •   •  4465 просмотра
США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы

Белый дом предостерегает Путина от вмешательства в выборы в США, в том числе из-за комментариев в поддержку переизбрания Байдена.

Политика •   •  5956 просмотра
Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы

Террорист Брейвик проиграл суд против государства

Осужденный серийный убийца Андерс Брейвик проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.

Криминал и ЧП •   •  5823 просмотра
Террорист Брейвик проиграл суд против государства

WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине

По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с Россией.

Война •   •  12718 просмотра
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине