США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Министерство юстиции заявило в четверг, что прекратило деятельность хакерской сети российской разведки. В заявлении заместителя главы Минюста Лизы Монако сообщается, что уже второй раз за два месяца США помешали хакерам, которых поддерживают государственные структуры, осуществить кибератаки с использованием взломанных американских роутеров. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

По словам министерства, в январе 2024 года, во время санкционированной судебными органами операции, была нейтрализована сеть из сотен роутеров для малых офисов, контролируемых российской разведкой.

Согласно заявлению, роутеры пыталось использовать подразделение ГРУ под номером 26165, известное также как APT 28, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Fancy Bear и Sednit. говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, совершенные хакерами "преступления включали масштабные кампании по спирфишингу и... сбору учетных данных, направленные на цели, представляющие разведывательный интерес для российского правительства - таких, как правительственные (структуры) США и других стран, а также военные, охранные и корпоративные организации".

Как пояснил глава Минюста Меррик Гарланд, преступные группировки, действуя по инициативе российских спецслужб, пытались взломать домашние и офисные роутеры, однако эти попытки были пресечены.

Гарланд подчеркнул, что Минюст активизирует усилия по борьбе с российскими кибератаками, направленными против США и их партнеров, в частности Украины.

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