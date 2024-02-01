"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие
Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.
На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец
Украинский омбудсмен выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, и демократические страны, такие как Украина, борются против авторитарных режимов, которые поддерживают российское вторжение.
12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины
Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии
Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.
На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках
Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN
Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.
США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ
США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.
ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.
Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.