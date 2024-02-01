"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

В Госспецсвязи предотвратили попытку неизвестных хакеров "взломать" тысячи компьютеров государственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации, передает УНН.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, оказала практическую помощь государственному предприятию. Компьютеры компании подверглись массовому поражению вредоносной программой DIRTYMOE (PURPLEFOX), предоставляющей удаленный доступ к пораженным устройствам - резюмировали в ведомстве.

Десятки инфицированных компьютеров: в Госспецсвязи рассказали о последствиях мошеннической рассылки от якобы ГСЧС

Специалисты провели исследование полученных образцов вредоносных программ и обнаружили более 2000 пораженных компьютеров в украинском сегменте сети Интернет. Описанная активность отслеживается по идентификатору UAC-0027.



Дополнение

В Госспецсвязи предупредили, что в случае использования устаревших операционных систем компьютер следует выделить в отдельные сетевые сегменты с обязательной фильтрацией как входящих, так и исходящих информационных потоков.

Напомним,

Представитель администрации Госспецсвязи Василий Ананьев заявил, что украинские специалисты изучают угрозы для объектов критической инфраструктуры, меры для их защиты, а также зависимость объектов друг от друга для предотвращения каскадного разрушения.