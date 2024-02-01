"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157664 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162317 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.

Криминал и ЧП •   •  2936 просмотра
"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие

На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец

Украинский омбудсмен выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, и демократические страны, такие как Украина, борются против авторитарных режимов, которые поддерживают российское вторжение.

Война •   •  5006 просмотра
На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец

12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины

Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.

Война •   •  5183 просмотра
12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины

Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.

Общество •   •  6276 просмотра
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.

Война •   •  9536 просмотра
На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.

Война •   •  13579 просмотра
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN

Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.

Война •   •  12746 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС

США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ

США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.

Война •   •  10687 просмотра
США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ

ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.

Здоровье •   •  7566 просмотра
ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.

Новости Мира •   •  7522 просмотра
Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии