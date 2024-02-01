Держспецзв'язку вивчає залежність об'єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти "ефекту доміно" під час кібератак

Держспецзв'язку вивчає загрози для об’єктів критичної інфраструктури, заходи для їх захисту, а також залежність об'єктів один від одного для запобіганню каскадному руйнуванню. Про це повідомив представник адміністрації Держспецзв’язку Василь Ананьєв, передає УНН.

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Зазначається, що українські фахівці взяли участь у міжнародній конференції "Кіберстійкість у сучасному світі. Досвід України", яка проходила у Варшаві, і де обговорювали розбудову національної системи захисту критичної інфраструктури.

За словами представника Держспецзв'язку, у пріоритеті уваги знаходиться вивчення залежностей і взаємозалежностей об’єктів критичної інфраструктури та можливість каскадних ефектах (ефекту "доміно"). Він навів у приклад кібератаку на оператора мобільного зв’язку Київстар, що спричинила не лише відсутність мобільного зв’язку та інтернету (що загрожувало життю цивільних через неможливість викликати швидку або екстрену допомогу), а й мала негативний вплив на значну кількість інших секторів. Зокрема, фіксувався негативний вплив на функціонування банківської системи, адже було неможливо скористатися АТМ-терміналами, які залежали від мобільного зв’язку, і було неможливо сплатити за товари першої необхідності в магазинах чи придбати ліки в аптеці через термінал.

Він також зазначив, що Україна постійно вдосконалює плани захисту від всіх типів загроз, щоб розуміти вразливості перед комбінованими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, адже агресор націлений на уповільнення відновлення надання критично важливих послуг населенню. При цьому фахівці зосереджені не лише на захисті, а й на забезпеченні стійкості об’єктів критичної інфраструктури.

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