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Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки

Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки

Київ • УНН

 • 29516 перегляди

Російська кібератака на мобільний оператор "Київстар" у грудні коштуватиме компанії приблизно 3,6 мільярда гривень доходу.

Кібератака рф на мобільний оператор "Київстар" у грудні минулого року коштуватиме компанії близько 3,6 мільярда гривень доходу. Однак, оператор втратить їх внаслідок скасування для своїх клієнтів місячної плати за надання послуг у якості компенсації. Про це повідомила материнська компанія "Київстар", Veon, інформує УНН

Деталі 

Як зазначається, VEON не очікує суттєвого фінансового впливу на свої результати за 2023 рік через збої в роботі послуг та через витрати, пов’язані з пов’язані з розширенням ІТ-можливостей для відновлення послуг.

Проте компанія очікує, що втрата доходу внаслідок заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, вжитих Київстаром для компенсації незручностей, спричинених збоями, матиме вплив на її консолідовані результати доходів за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Вплив цих пропозицій на дохід оцінюється приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів США)

- йдеться у повідомленні. 

У найближчі місяці "Київстар" планує продовжити роботу з відновлення та компенсації. Втім, ці витрати наразі оцінити неможливо. 

Нагадаємо

12 грудня на мережу мобільного оператора "Київстар" (Kyivstar) здійснили потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою. 

Проте вже 20 грудня компанія повністю відновила роботу своїх сервісів після кібератаки, включаючи міжнародний роумінг, який був відновлений останнім.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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