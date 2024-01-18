Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки

Кибератака рф на мобильный оператор "Киевстар" в декабре прошлого года будет стоить компании около 3,6 миллиарда гривен дохода. Однако, оператор потеряет их в результате отмены для своих клиентов месячной платы за предоставление услуг в качестве компенсации. Об этом сообщила материнская компания "Киевстар", Veon, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, VEON не ожидает существенного финансового влияния на свои результаты за 2023 год из-за сбоев в работе услуг и из-за расходов, связанных с связанными с расширением ИТ-возможностей для восстановления услуг.

Однако компания ожидает, что потеря дохода в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых Киевстаром для компенсации неудобств, вызванных сбоями, будет иметь влияние на ее консолидированные результаты доходов за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года. Влияние этих предложений на доход оценивается примерно в 3,6 миллиарда гривен (примерно 95 миллионов долларов США) - говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы "Киевстар" планирует продолжить работу по восстановлению и компенсации. Впрочем, эти расходы пока оценить невозможно.

Напомним

12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.

Однако уже 20 декабря компания полностью возобновила работу своих сервисов после кибератаки, включая международный роуминг, который был восстановлен последним.