The New York Times

Європейські лідери застерігають Зеленського бути обережним у швидкісному прагненні США до миру - WSJ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Європейські лідери застерігають президента України Володимира Зеленського не піддаватися вимогам рф без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США. Вони радять чітко визначити роль Америки в гарантіях безпеки для Києва, перш ніж погоджуватися на вимоги росії.

Європейські лідери застерігають Зеленського бути обережним у швидкісному прагненні США до миру - WSJ

Останніми днями європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського : не піддавайтеся вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання це повідомлення відображає зростаючу обережність європейських лідерів щодо швидких зусиль Вашингтона щодо досягнення мирної угоди , які залишили їх осторонь.

Зокрема, за словами двох європейських дипломатів, знайомих з переговорами, європейські лідери порадили своєму українському колезі чітко визначити роль Америки в гарантіях безпеки для Києва, перш ніж погоджуватися на вимоги росії.

Вони зазначили, що це повідомлення було передано під час телефонної розмови в понеділок між Зеленським та європейськими лідерами, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона , канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн . Європейські лідери наполягали на першочерговій ролі США у гарантіях безпеки, що пропонуються Україні в будь-якій угоді.

У Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не детально пояснив, що робитиме, якщо росія порушить потенційну мирну угоду та знову нападе на Україну.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

Попередження, зроблені останніми днями, є ще одним прикладом спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США вели, звертаючись безпосередньо до кремля та Києва, здебільшого без участі Європи

- підкреслює видання.

Минулого місяця Європа та Україна наполягали на змінах, щоб покращити умови для Києва в мирному плані США та Угорщини, який був розроблений за участю довіреної особи кремля.

Цього тижня Європейський Союз скоротив план використання мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні, залишивши готівку в резерві, яку Європа могла б дозволити США використати, щоб спонукати москву до мирної угоди.

За словами дипломатів, під час розмови в понеділок Макрон заявив, що Вашингтону необхідно донести чітке повідомлення: США повинні чітко пояснити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди.

Єлисейський палац також не відповів на запит про коментар.

Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС04.12.25, 14:47 • 15495 переглядiв

Мерц застеріг Зеленського бути дуже обережним у найближчі дні, попереджаючи, що американці грають в ігри з Україною та європейцями, сказав один з дипломатів, який був на присутній на розмові.

Під час нещодавніх розмов з американськими чиновниками європейські дипломати наголосили, що вони можуть запропонувати Україні чіткі зобов'язання щодо безпеки лише після того, як дізнаються, яку роль США відіграватимуть у підтримці цих планів.

Це питання переслідувало зусилля Заходу щодо узгодження позицій щодо мирних переговорів протягом усього року, зокрема під час протистояння в Овальному кабінеті в лютому, коли наполягання Зеленського на гарантіях безпеки Америки викликало гнів президента Трампа .

Україна неодноразово стверджувала, що замість членства в Організації Північноатлантичного договору, США та Європа повинні забезпечити її захист як фактор стримування від майбутнього нападу росії.

Геловін із Трампами: як прикрасили Білий дім та чим частували дітей31.10.25, 20:09 • 4172 перегляди

У серпні Білий дім виключив можливість надання наземних військ, але зобов'язався надати комунікаційну та іншу підтримку, щоб допомогти Україні та її європейським союзникам.

Проект мирної пропозиції, розроблений США минулого місяця, зобов'язав кілька європейських країн та США до "рішучої скоординованої військової відповіді" у відповідь на напад .

Минулого тижня Макрон оголосив про створення нової цільової групи, до складу якої входять США, для остаточного визначення гарантій безпеки, які будуть запропоновані Україні. За словами двох європейських дипломатів, цього тижня високопосадовці Франції та Великої Британії відвідали США для переговорів з цього приводу.

Велика Британія, Франція та інші європейські країни заявили, що у разі мирної угоди вони направлять тисячі військових до України. Однак ці так звані сили запевнення залежать від чіткої гарантії безпеки з боку США. росія виступає проти присутності будь-яких військ країн-членів НАТО в Україні.

Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian25.11.25, 15:33 • 3059 переглядiв

Європейські чиновники кажуть, що представники Пентагону розробили плани щодо потенційних зобов'язань Вашингтона щодо безпеки, але політичного рішення щодо того, які зобов'язання візьмуть на себе США, ще не прийнято.

Пентагон не відповів на запит про коментар.

Ольга Розгон

