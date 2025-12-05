Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ

В последние дни европейские лидеры обратились с суровым предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддавайтесь требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это сообщение отражает растущую осторожность европейских лидеров в отношении быстрых усилий Вашингтона по достижению мирного соглашения, которые оставили их в стороне.

В частности, по словам двух европейских дипломатов, знакомых с переговорами, европейские лидеры посоветовали своему украинскому коллеге четко определить роль Америки в гарантиях безопасности для Киева, прежде чем соглашаться на требования россии.

Они отметили, что это сообщение было передано во время телефонного разговора в понедельник между Зеленским и европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Европейские лидеры настаивали на первостепенной роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любом соглашении.

В Киеве и других европейских столицах растет беспокойство тем, что Вашингтон не детально объяснил, что будет делать, если россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Предупреждения, сделанные в последние дни, являются еще одним примером попыток европейских лидеров вмешаться в мирные переговоры, которые США вели, обращаясь непосредственно к Кремлю и Киеву, по большей части без участия Европы - подчеркивает издание.

В прошлом месяце Европа и Украина настаивали на изменениях, чтобы улучшить условия для Киева в мирном плане США и Венгрии, который был разработан с участием доверенного лица кремля.

На этой неделе Европейский Союз сократил план использования миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, оставив наличные в резерве, которые Европа могла бы позволить США использовать, чтобы побудить москву к мирному соглашению.

По словам дипломатов, во время разговора в понедельник Макрон заявил, что Вашингтону необходимо донести четкое сообщение: США должны четко объяснить, как они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.

Елисейский дворец также не ответил на запрос о комментарии.

Мерц предостерег Зеленского быть очень осторожным в ближайшие дни, предупреждая, что американцы играют в игры с Украиной и европейцами, сказал один из дипломатов, присутствовавший на разговоре.

Во время недавних разговоров с американскими чиновниками европейские дипломаты подчеркнули, что они могут предложить Украине четкие обязательства по безопасности только после того, как узнают, какую роль США будут играть в поддержке этих планов.

Этот вопрос преследовал усилия Запада по согласованию позиций по мирным переговорам в течение всего года, в частности во время противостояния в Овальном кабинете в феврале, когда настояние Зеленского на гарантиях безопасности Америки вызвало гнев президента Трампа.

Украина неоднократно утверждала, что вместо членства в Организации Североатлантического договора, США и Европа должны обеспечить ее защиту как фактор сдерживания от будущего нападения россии.

В августе Белый дом исключил возможность предоставления наземных войск, но обязался оказать коммуникационную и другую поддержку, чтобы помочь Украине и ее европейским союзникам.

Проект мирного предложения, разработанный США в прошлом месяце, обязал несколько европейских стран и США к "решительному скоординированному военному ответу" в ответ на нападение.

На прошлой неделе Макрон объявил о создании новой целевой группы, в состав которой входят США, для окончательного определения гарантий безопасности, которые будут предложены Украине. По словам двух европейских дипломатов, на этой неделе высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании посетили США для переговоров по этому поводу.

Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили, что в случае мирного соглашения они направят тысячи военных в Украину. Однако эти так называемые силы заверения зависят от четкой гарантии безопасности со стороны США. россия выступает против присутствия любых войск стран-членов НАТО в Украине.

Европейские чиновники говорят, что представители Пентагона разработали планы относительно потенциальных обязательств Вашингтона по безопасности, но политического решения относительно того, какие обязательства возьмут на себя США, еще не принято.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.