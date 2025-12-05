Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 2540 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 11268 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 25924 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 36935 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 33532 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 56242 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33100 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 54693 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24205 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23350 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 16207 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 20212 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 24564 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 20370 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 16915 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 17065 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 56246 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 43076 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 54694 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 60324 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 8740 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19749 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33657 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 34133 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78643 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Европейские лидеры предостерегают президента Украины Владимира Зеленского не поддаваться требованиям рф без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США. Они советуют четко определить роль Америки в гарантиях безопасности для Киева, прежде чем соглашаться на требования россии.

Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ

В последние дни европейские лидеры обратились с суровым предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддавайтесь требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это сообщение отражает растущую осторожность европейских лидеров в отношении быстрых усилий Вашингтона по достижению мирного соглашения, которые оставили их в стороне.

В частности, по словам двух европейских дипломатов, знакомых с переговорами, европейские лидеры посоветовали своему украинскому коллеге четко определить роль Америки в гарантиях безопасности для Киева, прежде чем соглашаться на требования россии.

Они отметили, что это сообщение было передано во время телефонного разговора в понедельник между Зеленским и европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Европейские лидеры настаивали на первостепенной роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любом соглашении.

В Киеве и других европейских столицах растет беспокойство тем, что Вашингтон не детально объяснил, что будет делать, если россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Предупреждения, сделанные в последние дни, являются еще одним примером попыток европейских лидеров вмешаться в мирные переговоры, которые США вели, обращаясь непосредственно к Кремлю и Киеву, по большей части без участия Европы

- подчеркивает издание.

В прошлом месяце Европа и Украина настаивали на изменениях, чтобы улучшить условия для Киева в мирном плане США и Венгрии, который был разработан с участием доверенного лица кремля.

На этой неделе Европейский Союз сократил план использования миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, оставив наличные в резерве, которые Европа могла бы позволить США использовать, чтобы побудить москву к мирному соглашению.

По словам дипломатов, во время разговора в понедельник Макрон заявил, что Вашингтону необходимо донести четкое сообщение: США должны четко объяснить, как они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.

Елисейский дворец также не ответил на запрос о комментарии.

Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС04.12.25, 14:47 • 15539 просмотров

Мерц предостерег Зеленского быть очень осторожным в ближайшие дни, предупреждая, что американцы играют в игры с Украиной и европейцами, сказал один из дипломатов, присутствовавший на разговоре.

Во время недавних разговоров с американскими чиновниками европейские дипломаты подчеркнули, что они могут предложить Украине четкие обязательства по безопасности только после того, как узнают, какую роль США будут играть в поддержке этих планов.

Этот вопрос преследовал усилия Запада по согласованию позиций по мирным переговорам в течение всего года, в частности во время противостояния в Овальном кабинете в феврале, когда настояние Зеленского на гарантиях безопасности Америки вызвало гнев президента Трампа.

Украина неоднократно утверждала, что вместо членства в Организации Североатлантического договора, США и Европа должны обеспечить ее защиту как фактор сдерживания от будущего нападения россии.

Хэллоуин с Трампами: как украсили Белый дом и чем угощали детей31.10.25, 20:09 • 4172 просмотра

В августе Белый дом исключил возможность предоставления наземных войск, но обязался оказать коммуникационную и другую поддержку, чтобы помочь Украине и ее европейским союзникам.

Проект мирного предложения, разработанный США в прошлом месяце, обязал несколько европейских стран и США к "решительному скоординированному военному ответу" в ответ на нападение.

На прошлой неделе Макрон объявил о создании новой целевой группы, в состав которой входят США, для окончательного определения гарантий безопасности, которые будут предложены Украине. По словам двух европейских дипломатов, на этой неделе высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании посетили США для переговоров по этому поводу.

Великобритания, Франция и другие европейские страны заявили, что в случае мирного соглашения они направят тысячи военных в Украину. Однако эти так называемые силы заверения зависят от четкой гарантии безопасности со стороны США. россия выступает против присутствия любых войск стран-членов НАТО в Украине.

Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian25.11.25, 15:33 • 3059 просмотров

Европейские чиновники говорят, что представители Пентагона разработали планы относительно потенциальных обязательств Вашингтона по безопасности, но политического решения относительно того, какие обязательства возьмут на себя США, еще не принято.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Пентагон
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Бельгия
Великобритания
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Флорида
Киев