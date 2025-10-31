Хэллоуин с Трампами: как украсили Белый дом и чем угощали детей
Киев • УНН
Белый дом поздравил американцев с Хэллоуином, обнародовав фотографии, на которых Дональд и Мелания Трамп раздают сладости детям, пишет УНН со ссылкой на Офис первой леди США в Х.
Счастливого Хэллоуина от Белого дома с Меланией Трамп и Дональдом Трампом!
На фотографиях можно увидеть украшенный к Хэллоуину двор Белого дома. Супруги Трамп раздают сладости переодетым в монстров и фей детям.
Дополнение
Президент Джо Байден США остроумно укусил трех малышей, когда приветствовал детей сотрудников на своей последней вечеринке в честь Хэллоуина в Белом доме.
В выходные дни полиция Шанхая активизировала патрулирование улиц центра города, чтобы сдержать празднование Хэллоуина, которое считается самым международным в Китае.