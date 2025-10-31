Хэллоуин с Трампами: как украсили Белый дом и чем угощали детей

$42.080.01
18:17 • 5172 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 12465 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 14643 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 20124 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 24143 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 37705 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 19338 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 35625 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17116 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20427 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 44227 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 35559 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 19582 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 22703 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США17:42 • 5654 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 22989 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 37719 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 35633 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 35780 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 44447 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 22989 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 19778 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 32268 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 64636 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 68581 просмотра
Хэллоуин с Трампами: как украсили Белый дом и чем угощали детей

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Белый дом поздравил американцев с Хэллоуином, опубликовав фотографии, на которых Дональд и Мелания Трамп раздают сладости детям. На фотографиях виден украшенный двор Белого дома и супруги Трамп, раздающие сладости переодетым детям.

Хэллоуин с Трампами: как украсили Белый дом и чем угощали детей

Белый дом поздравил американцев с Хэллоуином, обнародовав фотографии, на которых Дональд и Мелания Трамп раздают сладости детям, пишет УНН со ссылкой на Офис первой леди США в Х.

Счастливого Хэллоуина от Белого дома с Меланией Трамп и Дональдом Трампом! 

- говорится в сообщении.

На фотографиях можно увидеть украшенный к Хэллоуину двор Белого дома. Супруги Трамп раздают сладости переодетым в монстров и фей детям.

Дополнение

Президент Джо Байден США остроумно укусил трех малышей, когда приветствовал детей сотрудников на своей последней вечеринке в честь Хэллоуина в Белом доме.

В выходные дни полиция Шанхая активизировала патрулирование улиц центра города, чтобы сдержать празднование Хэллоуина, которое считается самым международным в Китае.

Павел Зинченко

