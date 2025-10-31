Геловін із Трампами: як прикрасили Білий дім та чим частували дітей
Київ • УНН
Білий дім привітав американців з Геловіном, оприлюднивши світлини, на яких Дональд і Меланія Трамп роздають солодощі дітям. На фотографіях видно прикрашений двір Білого дому та подружжя Трамп, яке роздає солодощі переодягненим дітям.
Щасливого Геловіну від Білого дому з Меланією Трамп та Дональдом Трампом!
На світлинах можна побачити прикрашений до Геловіну двір Білого дому. Подружжя Трамп роздає солодощі перевдягнутим у монстрів на та фей дітям.
Доповнення
Президент Джо Байден США дотепно вкусив трьох малюків, коли вітав дітей співробітників на своїй останній вечірці на честь Геловіна в Білому домі.
У вихідні дні поліція Шанхаю активізувала патрулювання вулиць центру міста, щоб стримати святкування Хелловіну, яке вважається найбільш міжнародним в Китаї.