В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3542 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10298 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 15898 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20831 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33290 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18449 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32587 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16937 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20280 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Геловін із Трампами: як прикрасили Білий дім та чим частували дітей

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Білий дім привітав американців з Геловіном, оприлюднивши світлини, на яких Дональд і Меланія Трамп роздають солодощі дітям. На фотографіях видно прикрашений двір Білого дому та подружжя Трамп, яке роздає солодощі переодягненим дітям.

Геловін із Трампами: як прикрасили Білий дім та чим частували дітей

Білий дім привітав американців з Геловіном, оприлюднивши світлини, на яких Дональд та Меланія Трамп роздають солодощі дітям, пише УНН з посиланням на Офіс першої леді США в Х.

Щасливого Геловіну від Білого дому з Меланією Трамп та Дональдом Трампом! 

- говориться у повідомленні.

На світлинах можна побачити прикрашений до Геловіну двір Білого дому. Подружжя Трамп роздає солодощі перевдягнутим у монстрів на та фей дітям.

Доповнення

Президент Джо Байден США дотепно вкусив трьох малюків, коли вітав дітей співробітників на своїй останній вечірці на честь Геловіна в Білому домі.

У вихідні дні поліція Шанхаю активізувала патрулювання вулиць центру міста, щоб стримати святкування Хелловіну, яке вважається найбільш міжнародним в Китаї.

