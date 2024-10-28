Шанхайська поліція посилила охорону під час святкувань Хелловіну
Київ • УНН
Влада Шанхаю збільшила поліцейське патрулювання для запобігання масових святкувань Хелловіну в центрі міста. Це рішення прийняте після минулорічних протестів, коли люди в костюмах критикували економіку та COVID-політику.
У вихідні дні поліція Шанхаю активізувала патрулювання вулиць центру міста, щоб стримати святкування Хелловіну, яке вважається найбільш міжнародним в Китаї. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Місцева адміністрація вжила заходів, аби уникнути повторення подій минулого року, коли натовп святкуючих, багато з яких були в костюмах, що критикували економічні проблеми та COVID-19, зібрався в центральній частині міста.
Цього року присутність правоохоронців була помітною, а численні попередження про заборону масових заходів зменшили кількість людей, які вирішили відзначити свято. Додатково, дощова погода також вплинула на зменшення активності.
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