Як створити хелловінський настрій, але не дуже злякатися: п’ять неймовірних мультфільмів

Загадковий потойбічний світ, дивовижні пригоди, кумедні мерці і відважні головні герої, все це і набагато більше для поціновувачів захоплюючих сюжетів. УНН пропонує підбірку мультфільмів які створять хелловінський настрій

Труп нареченої (Corpse Bride) 2005 - події відбуваються наприкінці 1800-х років у вікторіанському селі. Віктор Ван Дорт та Вікторія Еверглот ніколи не бачили одне одного, проте їхні батьки мають намір одружити молодих заради міцного союзу сімей. Еверглотам потрібні гроші, інакше вони будуть жити на вулиці, а Ван Дорти хочуть потрапити у вище суспільство. Напередодні весілля Віктор, репетируючи слова клятви, тікає від рідних та пастора до лісу, де відбувається зовсім несподіване. Юнак надягає кільце на гілку, що стирчить зі снігу і гілка оживає! Виявляється, це був палець нареченої, що прокинулася від загробного сну. Тепер Віктор повінчаний з трупом прекрасної Емілі. Вона затягує новоявленого нареченого в своє підземне царство мертвих. Але Віктор хоче повернутися до своєї справжньої нареченої.

Жанр: Мультфільм

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Тім Бертон, Майк Джонсон

Актори: Джонні Депп, Гелена Бонем Картер, Емілі Вотсон, Трейсі Ульман, Пол Вайтгаус, Джоанна Ламлі, Альберт Фінні, Річард Е. Грант, Крістофер Лі.

Кораліна у світі кошмарів (Coraline) 2009 - Кораліна разом зі своїми батьками переїжджає до старого будинку. У її мами і тата рідко знаходиться час, щоб поспілкуватися з дочкою-підлітком, у неї складається враження, що її не люблять. Досліджуючи дім, дівчинка знаходить приховані двері. Пробравшись всередину, героїня опиняється в паралельному світі. Кораліна зустрічає "інших" тата і маму з ґудзиками замість очей, які усміхнені та привітні, а навколо них звичні речі виглядають яскравішими і привабливішими. Але раптово все змінюється, коли"інша" мама пропонує дівчинці залишитися з ними назавжди, а отримавши відмову, перетворюється в монстра і починає загрожувати реальній сім'ї Кораліни.

Жанр: Мультфільм

Країна: США

Режисер: Генрі Селік

Актори: Дакота Фаннінг, Кіт Девід, Тері Гетчер, Дженніфер Сондерс, Дон Френч, Джон Годжмен, Роберт Бейлі мол., Ієн МакШейн, Джордж Селік.

Будинок-монстр (Monster House) 2026 - простий 13-річний американський хлопчисько, на ім'я Ді Джей живе по сусідству з дуже дивним будинком. Його власник - самотній і дивакуватий містер Ніберкрекер, який ненавидить, коли діти проникають в його двір. Одного разу хлопчина залишається під наглядом няні. Все було б добре, якби його друг Чарльз не закинув до непривітного сусіда свій м'яч. При спробі повернути його, хлопчика ловить оскаженілий господар будинку, який доводить себе самого до інфаркту. Коли містера Ніберкрекера відвозять до лікарні, хлопці виявляють, що за зовнішнім виглядом будинку ховається страшна сила, а сам господар приховує якусь таємницю. Друзям вдається розкрити її в ніч на Хелловін.

Жанр: Мультфільм

Країна: США

Режисер: Гіл Кінан

Актори: Райан Ньюман, Стів Бушемі, Мітчел Муссо, Кетрін О'Гара, Фред Віллард, Сем Лернер, Вуді Шульц, Ієн МакКоннел, Меггі Джилленгол, Джейсон Лі.

Коко (Coco) 2017 - ця історія розповідає про хлопчика Мігеля, співака-початківця і гітариста-самоучку, який мріє піти стопами свого кумира Ернесто де ла Круса, найславетнішого співака в історії Мексики. Але в сім'ї Мігеля музика перебуває під забороною, ця ненависть передається з покоління в покоління, починаючи з прапрабабусі Мігеля, засновниці роду Імельди. Її чоловік, який писав пісні, вирішив присвятити себе творчості та залишив Імельду разом із маленькою донькою Коко. З того часу родина викреслила його ім'я з генеалогічного дерева. Але Мігелю вдається з'ясувати, ким був його предок, це той самий великий співак Ернесто де ла Крус, який підкорив серця мільйонів фанів. У День мертвих, коли мексиканці згадують покійних родичів, Мігель переноситься в потойбічний світ, де у нього з'являється шанс познайомитися зі своїм знаменитим прапрадідом і отримати його благословення.

Жанр: Мультфільм

Країна: США, Мексика

Режисер: Лі Анкріч, Едріан Моліна

Актори: Ентоні Гонсалес, Гаель Гарсіа Берналь, Бенджамін Бретт, Аланна Юбак, Рене Віктор, Хайме Каміль, Альфонсо Арау, Герберт Сігенса.

Монстри на канікулах (Hotel Transylvania) 2012 - граф Дракула має власний готель, де не ступала нога людини і в якому всі монстри можуть провести час. Він дбає про свою дочку Мейвіс, яка є найріднішою і близькою йому істотою. У неї намічається день народження і незабаром буде багато монстрів. Весела вампірська вечірка йде за планом, але зненацька з'являється непроханий гість - американський турист Джонатан, який радий відкриттям і не проти повеселитися на маскараді. Ось тільки хлопець не відразу розуміє, що всі запрошені справжні монстри. У пориві страху Джонатан стикається з Мейвіс, після чого між донькою Дракули та Джонатаном спалахує іскра. Але чи можливі почуття між двома протилежностями та як до цього поставиться тато-вампір, який ненавидить людей?

Жанр: Мультфільм

Країна: США, Південна Корея, Канада

Режисер: Геннді Тартаковський