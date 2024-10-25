Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 130154 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 119261 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 121538 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 160905 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 144325 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 149083 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 147575 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138555 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120634 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113292 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 157252 просмотра
Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

10:00 • 34015 просмотра
Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

11:30 • 21000 просмотра
Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

12:10 • 21294 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 56041 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 130154 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 160905 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 157252 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 172415 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 170386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 56041 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 139788 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 112887 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 120783 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 125425 просмотра
Актуальное
Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов

Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов

Киев  •  УНН

17:20 • 5927 просмотра

Read in English

Подборка увлекательных анимационных фильмов, которые создадут атмосферу Хэллоуина без чрезмерного страха. Представлено пять культовых мультфильмов с элементами мистики и приключений для всей семьи.

Загадочный потусторонний мир, удивительные приключения, забавные мертвецы и отважные главные герои, все это и гораздо больше для ценителей захватывающих сюжетов. УНН предлагает подборку мультфильмов которые создадут хэллоуинское настроение

Труп невесты (Corpse Bride) 2005 - события происходят в конце 1800-х годов в викторианской деревне. Виктор Ван Дорт и Виктория Эверглот никогда не видели друг друга, однако их родители намерены женить молодых ради крепкого союза семей. Эверглотам нужны деньги, иначе они будут жить на улице, а Ван Дорты хотят попасть в высшее общество. Накануне свадьбы Виктор, репетируя слова клятвы, убегает от родных и пастора в лес, где происходит совершенно неожиданное. Юноша надевает кольцо на торчащую из снега ветку и ветка оживает! Оказывается, это был палец невесты, проснувшейся от загробного сна. Теперь Виктор обвенчан с трупом прекрасной Эмили. Она затягивает новоявленного жениха в свое подземное царство мертвых. Но Виктор хочет вернуться к своей настоящей невесте.

  • Жанр: Мультфильм
  • Страна: США, Великобритания
  • Режиссер: Тим Бертон, Майк Джонсон
  • Актеры: Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Эмили Уотсон, Трейси Ульман, Пол Уайтхаус, Джоанна Ламли, Альберт Финни, Ричард Э. Грант, Кристофер Ли.

Коралина в мире кошмаров (Coraline) 2009 - Коралина вместе со своими родителями переезжает в старый дом. У ее мамы и папы редко находится время, чтобы пообщаться с дочерью-подростком, у нее складывается впечатление, что ее не любят. Исследуя дом, девочка находит скрытую дверь. Пробравшись внутрь, героиня оказывается в параллельном мире. Коралина встречает "других" папу и маму с пуговицами вместо глаз, которые улыбчивы и приветливы, а вокруг них привычные вещи выглядят ярче и привлекательнее. Но внезапно все меняется, когда "другая" мама предлагает девочке остаться с ними навсегда, а получив отказ, превращается в монстра и начинает угрожать реальной семье Коралины.

  • Жанр: Мультфильм
  • Страна: США
  • Режиссер: Генри Селик
  • Актеры: Дакота Фаннинг, Кит Дэвид, Терри Хэтчер, Дженнифер Сондерс, Дон Френч, Джон Ходжмен, Роберт Бейли мл., Иен МакШейн, Джордж Селик.

Дом-монстр (Monster House) 2026 - простой 13-летний американский мальчишка, по имени Ди Джей живет по соседству с очень странным домом. Его владелец - одинокий и чудаковатый мистер Ниберкрекер, который ненавидит, когда дети проникают в его двор. Однажды мальчишка остается под присмотром няни. Все было бы хорошо, если бы его друг Чарльз не забросил к неприветливому соседу свой мяч. При попытке вернуть его, мальчика ловит взбешенный хозяин дома, который доводит себя самого до инфаркта. Когда мистера Ниберкрекера отвозят в больницу, ребята обнаруживают, что за внешним видом дома скрывается страшная сила, а сам хозяин скрывает какую-то тайну. Друзьям удается раскрыть ее в ночь на Хэллоуин.

  • Жанр: Мультфильм
  • Страна: США
  • Режиссер: Гил Кинан
  • Актеры: Райан Ньюман, Стив Бушеми, Митчел Муссо, Кэтрин О'Гара, Фред Уиллард, Сэм Лернер, Вуди Шульц, Иэн МакКоннел, Мэгги Джилленхол, Джейсон Ли.

Коко (Coco) 2017 - эта история рассказывает о мальчике Мигеле, начинающем певце и гитаристе-самоучке, который мечтает пойти по стопам своего кумира Эрнесто де ла Круса, самого прославленного певца в истории Мексики. Но в семье Мигеля музыка находится под запретом, эта ненависть передается из поколения в поколение, начиная с прапрабабушки Мигеля, основательницы рода Имельды. Ее муж, который писал песни, решил посвятить себя творчеству и оставил Имельду вместе с маленькой дочкой Коко. С тех пор семья вычеркнула его имя из генеалогического дерева. Но Мигелю удается выяснить, кем был его предок, это тот самый великий певец Эрнесто де ла Крус, который покорил сердца миллионов фанов. В День мертвых, когда мексиканцы вспоминают усопших родственников, Мигель переносится в потусторонний мир, где у него появляется шанс познакомиться со своим знаменитым прапрадедом и получить его благословение.

  • Жанр: Мультфильм
  • Страна: США, Мексика
  • Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина
  • Актеры: Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Бретт, Аланна Юбак, Рене Виктор, Хайме Камиль, Альфонсо Арау, Герберт Сигенса.

Монстры на каникулах (Hotel Transylvania) 2012 - граф Дракула имеет собственный отель, где не ступала нога человека и в котором все монстры могут провести время. Он заботится о своей дочери Мейвис, которая является самым родным и близким ему существом. У нее намечается день рождения и вскоре будет много монстров. Веселая вампирская вечеринка идет по плану, но неожиданно появляется незваный гость - американский турист Джонатан, который рад открытию и не прочь повеселиться на маскараде. Вот только парень не сразу понимает, что все приглашенные настоящие монстры. В порыве страха Джонатан сталкивается с Мейвис, после чего между дочерью Дракулы и Джонатаном вспыхивает искра. Но возможны ли чувства между двумя противоположностями и как к этому отнесется папа-вампир, который ненавидит людей?

  • Жанр: Мультфильм
  • Страна: США, Южная Корея, Канада
  • Режиссер: Хеннди Тартаковский
  • Актеры: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Кевин Джеймс, Фрэн Дрешер, Стив Бушеми, Молли Шеннон, Дэвид Спейд, СиЛо Грин, Джон Ловиц.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКультура
meksikaМексика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты