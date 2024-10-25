Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов

Загадочный потусторонний мир, удивительные приключения, забавные мертвецы и отважные главные герои, все это и гораздо больше для ценителей захватывающих сюжетов. УНН предлагает подборку мультфильмов которые создадут хэллоуинское настроение

Труп невесты (Corpse Bride) 2005 - события происходят в конце 1800-х годов в викторианской деревне. Виктор Ван Дорт и Виктория Эверглот никогда не видели друг друга, однако их родители намерены женить молодых ради крепкого союза семей. Эверглотам нужны деньги, иначе они будут жить на улице, а Ван Дорты хотят попасть в высшее общество. Накануне свадьбы Виктор, репетируя слова клятвы, убегает от родных и пастора в лес, где происходит совершенно неожиданное. Юноша надевает кольцо на торчащую из снега ветку и ветка оживает! Оказывается, это был палец невесты, проснувшейся от загробного сна. Теперь Виктор обвенчан с трупом прекрасной Эмили. Она затягивает новоявленного жениха в свое подземное царство мертвых. Но Виктор хочет вернуться к своей настоящей невесте.

Жанр: Мультфильм

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Тим Бертон, Майк Джонсон

Актеры: Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Эмили Уотсон, Трейси Ульман, Пол Уайтхаус, Джоанна Ламли, Альберт Финни, Ричард Э. Грант, Кристофер Ли.

Коралина в мире кошмаров (Coraline) 2009 - Коралина вместе со своими родителями переезжает в старый дом. У ее мамы и папы редко находится время, чтобы пообщаться с дочерью-подростком, у нее складывается впечатление, что ее не любят. Исследуя дом, девочка находит скрытую дверь. Пробравшись внутрь, героиня оказывается в параллельном мире. Коралина встречает "других" папу и маму с пуговицами вместо глаз, которые улыбчивы и приветливы, а вокруг них привычные вещи выглядят ярче и привлекательнее. Но внезапно все меняется, когда "другая" мама предлагает девочке остаться с ними навсегда, а получив отказ, превращается в монстра и начинает угрожать реальной семье Коралины.

Жанр: Мультфильм

Страна: США

Режиссер: Генри Селик

Актеры: Дакота Фаннинг, Кит Дэвид, Терри Хэтчер, Дженнифер Сондерс, Дон Френч, Джон Ходжмен, Роберт Бейли мл., Иен МакШейн, Джордж Селик.

Дом-монстр (Monster House) 2026 - простой 13-летний американский мальчишка, по имени Ди Джей живет по соседству с очень странным домом. Его владелец - одинокий и чудаковатый мистер Ниберкрекер, который ненавидит, когда дети проникают в его двор. Однажды мальчишка остается под присмотром няни. Все было бы хорошо, если бы его друг Чарльз не забросил к неприветливому соседу свой мяч. При попытке вернуть его, мальчика ловит взбешенный хозяин дома, который доводит себя самого до инфаркта. Когда мистера Ниберкрекера отвозят в больницу, ребята обнаруживают, что за внешним видом дома скрывается страшная сила, а сам хозяин скрывает какую-то тайну. Друзьям удается раскрыть ее в ночь на Хэллоуин.

Жанр: Мультфильм

Страна: США

Режиссер: Гил Кинан

Актеры: Райан Ньюман, Стив Бушеми, Митчел Муссо, Кэтрин О'Гара, Фред Уиллард, Сэм Лернер, Вуди Шульц, Иэн МакКоннел, Мэгги Джилленхол, Джейсон Ли.

Коко (Coco) 2017 - эта история рассказывает о мальчике Мигеле, начинающем певце и гитаристе-самоучке, который мечтает пойти по стопам своего кумира Эрнесто де ла Круса, самого прославленного певца в истории Мексики. Но в семье Мигеля музыка находится под запретом, эта ненависть передается из поколения в поколение, начиная с прапрабабушки Мигеля, основательницы рода Имельды. Ее муж, который писал песни, решил посвятить себя творчеству и оставил Имельду вместе с маленькой дочкой Коко. С тех пор семья вычеркнула его имя из генеалогического дерева. Но Мигелю удается выяснить, кем был его предок, это тот самый великий певец Эрнесто де ла Крус, который покорил сердца миллионов фанов. В День мертвых, когда мексиканцы вспоминают усопших родственников, Мигель переносится в потусторонний мир, где у него появляется шанс познакомиться со своим знаменитым прапрадедом и получить его благословение.

Жанр: Мультфильм

Страна: США, Мексика

Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Актеры: Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Бретт, Аланна Юбак, Рене Виктор, Хайме Камиль, Альфонсо Арау, Герберт Сигенса.

Монстры на каникулах (Hotel Transylvania) 2012 - граф Дракула имеет собственный отель, где не ступала нога человека и в котором все монстры могут провести время. Он заботится о своей дочери Мейвис, которая является самым родным и близким ему существом. У нее намечается день рождения и вскоре будет много монстров. Веселая вампирская вечеринка идет по плану, но неожиданно появляется незваный гость - американский турист Джонатан, который рад открытию и не прочь повеселиться на маскараде. Вот только парень не сразу понимает, что все приглашенные настоящие монстры. В порыве страха Джонатан сталкивается с Мейвис, после чего между дочерью Дракулы и Джонатаном вспыхивает искра. Но возможны ли чувства между двумя противоположностями и как к этому отнесется папа-вампир, который ненавидит людей?

Жанр: Мультфильм

Страна: США, Южная Корея, Канада

Режиссер: Хеннди Тартаковский