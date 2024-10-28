Шанхайская полиция усилила охрану во время празднования Хэллоуина

В выходные дни полиция Шанхая активизировала патрулирование улиц центра города, чтобы сдержать празднование Хэллоуина, которое считается наиболее международным в Китае. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Местная администрация приняла меры, чтобы избежать повторения событий прошлого года, когда толпа празднующих, многие из которых были в костюмах, критиковавших экономические проблемы и COVID-19, собралась в центральной части города.

В этом году присутствие правоохранителей было заметным, а многочисленные предупреждения о запрете массовых мероприятий уменьшили количество людей, которые решили отметить праздник. Дополнительно, дождливая погода также повлияла на уменьшение активности.

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