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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шанхайская полиция усилила охрану во время празднования Хэллоуина

Шанхайская полиция усилила охрану во время празднования Хэллоуина

Киев  •  УНН

04:58 • 3550 просмотра

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Власти Шанхая увеличили полицейское патрулирование для предотвращения массовых празднований Хэллоуина в центре города. Это решение принято после прошлогодних протестов, когда люди в костюмах критиковали экономику и COVID-политику.

В выходные дни полиция Шанхая активизировала патрулирование улиц центра города, чтобы сдержать празднование Хэллоуина, которое считается наиболее международным в Китае. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Местная администрация приняла меры, чтобы избежать повторения событий прошлого года, когда толпа празднующих, многие из которых были в костюмах, критиковавших экономические проблемы и COVID-19, собралась в центральной части города.

В этом году присутствие правоохранителей было заметным, а многочисленные предупреждения о запрете массовых мероприятий уменьшили количество людей, которые решили отметить праздник. Дополнительно, дождливая погода также повлияла на уменьшение активности.

Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов25 октября 2024, 17:20 • 16080 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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