Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность развернуть войска в Украине в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глава британского правительства провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили текущую работу "коалиции желающих" по подготовке к развертыванию многонациональных сил в Украине в случае прекращения активных боевых действий.

Великобритания готова направить войска для защиты Киева в случае прекращения боевых действий, заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства.

На Даунинг-стрит 10 также отметили: Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе дальнейших переговоров. Премьер-министр Великобритании и Президент Украины надеются на скорейшее возобновление переговоров.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»