Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:21
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
10:00
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
24 ноября, 13:47
24 ноября, 13:47 • 104630 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20
24 ноября, 13:20 • 94767 просмотра
Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность развернуть войска в Украине в случае прекращения боевых действий. Великобритания готова направить войска для защиты Киева.

Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность развернуть войска в Украине в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глава британского правительства провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили текущую работу "коалиции желающих" по подготовке к развертыванию многонациональных сил в Украине в случае прекращения активных боевых действий.

Великобритания готова направить войска для защиты Киева в случае прекращения боевых действий, заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства.

На Даунинг-стрит 10 также отметили: Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе дальнейших переговоров. Премьер-министр Великобритании и Президент Украины надеются на скорейшее возобновление переговоров.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»24.11.25, 15:47 • 3890 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Хранитель
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Киев