Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность развернуть войска в Украине в случае прекращения боевых действий. Великобритания готова направить войска для защиты Киева.
Детали
Глава британского правительства провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили текущую работу "коалиции желающих" по подготовке к развертыванию многонациональных сил в Украине в случае прекращения активных боевых действий.
Великобритания готова направить войска для защиты Киева в случае прекращения боевых действий, заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства.
На Даунинг-стрит 10 также отметили: Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в ходе дальнейших переговоров. Премьер-министр Великобритании и Президент Украины надеются на скорейшее возобновление переговоров.
