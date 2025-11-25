Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 1418 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4714 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9006 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16691 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11921 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10680 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9148 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6304 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8090 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11657 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.9м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 67264 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 28781 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57 • 9932 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 48005 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 38768 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 16691 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 28640 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 81097 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109419 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 1908 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39364 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 65210 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 66330 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 73587 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність розгорнути війська в Україні у разі припинення бойових дій. Велика Британія готова надіслати війська для захисту Києва.

Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність розгорнути війська в Україні у разі припинення бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Голова британського уряду провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну роботу "коаліції охочих" з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі припинення активних бойових дій.

Велика Британія готова надіслати війська для захисту Києва в разі припинення бойових дій, заявив офіційний представник прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

На Даунінг-стріт 10 також зазначили: Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії в ході подальших переговорів. Прем'єр-міністр Британії і Президент України сподіваються на швидке поновлення переговорів.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"24.11.25, 15:47 • 3904 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
The Guardian
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Київ