Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність розгорнути війська в Україні у разі припинення бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Голова британського уряду провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну роботу "коаліції охочих" з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі припинення активних бойових дій.

Велика Британія готова надіслати війська для захисту Києва в разі припинення бойових дій, заявив офіційний представник прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

На Даунінг-стріт 10 також зазначили: Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії в ході подальших переговорів. Прем'єр-міністр Британії і Президент України сподіваються на швидке поновлення переговорів.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"