Ексклюзив
14:00 • 1586 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7802 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11595 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10382 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10243 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9242 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7612 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9910 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10994 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10455 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Британський прем'єр Кір Стармер привітав прогрес у переговорах щодо миру між Україною та росією, але нагадав, що є ще "невирішені питання".

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"
Фото: Associated Press

Велика Британія позитивно оцінила результати чергового раунду мирних переговорів у Женеві. На Даунінг-стріт заявили, що Кір Стармер вітає "значний прогрес", але застерігають: ключові питання все ще залишаються відкритими. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Речник Даунінг-стріт повідомив, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер привітав "значний прогрес", досягнутий під час вчорашніх переговорів щодо припинення війни в Україні. Водночас у Лондоні наголосили, що все ще існують "невирішені питання", які необхідно опрацювати.

Делегація України вже повертається з Женеви - Зеленський24.11.25, 15:12 • 1154 перегляди

На запитання журналістів про можливе направлення британських військ для забезпечення виконання майбутньої угоди, речник відмовився робити будь-які припущення, підкресливши, що уряд не буде "випереджати" поточні перемовини.

Уряд також відреагував на прагнення Дональда Трампа укласти угоду до четверга. Даунінг-стріт натякнув, що оцінки держсекретаря США Марко Рубіо, який говорив про довші терміни, можуть виявитися реалістичнішими. 

Головне, що прогрес відбувається, і переговори тривають 

– додав речник.

"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану24.11.25, 14:29 • 9242 перегляди

росія постійно вдає, що серйозно налаштована на мир, але її дії ніколи не виправдовують її слів 

– заявили у Лондоні, коментуючи позицію кремля.

Даунінг-стріт також підтвердив участь радника Великої Британії з національної безпеки Джонатана Пауелла у переговорах у Женеві щодо оновлення американського мирного плану. 

Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"24.11.25, 12:50 • 15076 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Марко Рубіо
Кір Стармер
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон