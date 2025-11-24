Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"
Київ • УНН
Британський прем'єр Кір Стармер привітав прогрес у переговорах щодо миру між Україною та росією, але нагадав, що є ще "невирішені питання".
Велика Британія позитивно оцінила результати чергового раунду мирних переговорів у Женеві. На Даунінг-стріт заявили, що Кір Стармер вітає "значний прогрес", але застерігають: ключові питання все ще залишаються відкритими. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Речник Даунінг-стріт повідомив, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер привітав "значний прогрес", досягнутий під час вчорашніх переговорів щодо припинення війни в Україні. Водночас у Лондоні наголосили, що все ще існують "невирішені питання", які необхідно опрацювати.
На запитання журналістів про можливе направлення британських військ для забезпечення виконання майбутньої угоди, речник відмовився робити будь-які припущення, підкресливши, що уряд не буде "випереджати" поточні перемовини.
Уряд також відреагував на прагнення Дональда Трампа укласти угоду до четверга. Даунінг-стріт натякнув, що оцінки держсекретаря США Марко Рубіо, який говорив про довші терміни, можуть виявитися реалістичнішими.
Головне, що прогрес відбувається, і переговори тривають
росія постійно вдає, що серйозно налаштована на мир, але її дії ніколи не виправдовують її слів
Даунінг-стріт також підтвердив участь радника Великої Британії з національної безпеки Джонатана Пауелла у переговорах у Женеві щодо оновлення американського мирного плану.
