"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що навіть попри певний прогрес на переговорах у Женеві, шлях до завершення війни в Україні залишатиметься тривалим. Він наголосив на необхідності узгоджених дій Європи та участі росії у реальних переговорах. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Підбиваючи підсумки останнього раунду консультацій щодо потенційного мирного врегулювання, Фрідріх Мерц зазначив, що під час зустрічі "деякі питання було з’ясовано", однак швидкого завершення війни очікувати не варто. За його словами, "ми також знаємо: мир в Україні не настане за одну ніч".

Канцлер підкреслив, що Європейський Союз має бути повноправним учасником у формуванні будь-якого мирного плану, оскільки його наслідки безпосередньо торкаються європейської безпеки. Він закликав росію долучитися до змістовних переговорів і брати більш пряму участь у пошуку рішень.

Мерц наголосив, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію європейських держав.

Для нас важливо, що не може бути жодного мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет – підсумував німецький канцлер.

