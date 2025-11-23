Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний
Київ • УНН
Німецький канцлер Мерц висловив скепсис щодо затвердження мирного плану США до четверга через розбіжності. Він також запропонував власний скорочений план припинення війни в Україні, деталі якого не розголошуються.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів, що мирний план США буде затверджено до четверга через існуючі розбіжності. Також він заявив, що має своє бачення плану припинення війни в Україні, але поки що не розповів подробиці. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Я скептично ставлюся до того, чи можливе таке рішення (план США із 28 пунктів – ред.) з урахуванням нинішніх розбіжностей
Водночас Мерц повідомив, що запропонував власний шлях до миру, який є меншим за 28-пунктовий план, запропонований Вашингтоном. Канцлер підкреслив, що ключовим завданням є створення документа на основі американської пропозиції, здатного отримати схвалення України.
Деталі свого варіанту Мерц поки не розкрив.
