Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
Київ • УНН
Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що поточна редакція спільного документа зі США, хоч і перебуває на фінальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Про це він написав у своєму Facebook, пише УНН.
Деталі
Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.