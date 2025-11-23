$42.150.00
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
14:06 • 2380 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 7660 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 20888 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 40835 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 65937 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50724 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31299 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
22 листопада, 11:14 • 27999 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22708 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Секретар РНБО Умєров повідомив, що поточна редакція спільного документа зі США на фінальному етапі узгодження вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Він очікує на подальший прогрес протягом дня.

Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що поточна редакція спільного документа зі США, хоч і перебуває на фінальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Про це він написав у своєму Facebook, пише УНН.

Деталі 

Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня 

– зазначив Умєров.

Нагадаємо

Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.

Степан Гафтко

