Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
Киев • УНН
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что текущая редакция совместного документа с США, хоть и находится на финальном этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Об этом он написал в своем Facebook, пишет УНН.
Детали
Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с Россией.