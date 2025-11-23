"Розмова має бути конструктивною": Зеленський прокоментував початок зустрічі української та американської делегацій в Женеві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української та американської делегацій у Швейцарії. Він сподівається на конструктивну розмову та позитивний результат для всіх.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
За словами Зеленського, дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Він додав, що треба зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена.
Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів - у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
