Ексклюзив
09:30 • 13021 перегляди
"Було б добре точно знати, хто є автором": Туск про мирний план США

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність працювати над 28-пунктним мирним планом США, але вимагає розкрити його авторів та місце створення. Завтра європейські лідери обговорять це питання в Луанді перед самітом Африка-ЄС.

"Було б добре точно знати, хто є автором": Туск про мирний план США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери країн-партнерів готові працювати над 28-пунктним мирним планом США, проте, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений. Про це Туск написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, незважаючи на деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений

- написав Туск.

Він додав, що завтра європейські лідери зустрінуться з цього питання в Луанді перед самітом Африка-ЄС, де "представить польську точку зору".

Нагадаємо

Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Лідери ЄС зустрінуться в понеділок під час саміту ЄС-Африка в Луанді, щоб обговорити розроблену США мирну пропозицію для України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Женева
Європейський Союз
Канада
Дональд Туск
Японія
Володимир Зеленський
Україна
Польща