"Було б добре точно знати, хто є автором": Туск про мирний план США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність працювати над 28-пунктним мирним планом США, але вимагає розкрити його авторів та місце створення. Завтра європейські лідери обговорять це питання в Луанді перед самітом Африка-ЄС.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери країн-партнерів готові працювати над 28-пунктним мирним планом США, проте, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений. Про це Туск написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, незважаючи на деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений
Він додав, що завтра європейські лідери зустрінуться з цього питання в Луанді перед самітом Африка-ЄС, де "представить польську точку зору".
Нагадаємо
Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Лідери ЄС зустрінуться в понеділок під час саміту ЄС-Африка в Луанді, щоб обговорити розроблену США мирну пропозицію для України.