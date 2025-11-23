"Было бы хорошо точно знать, кто является автором": Туск о мирном плане США
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности работать над 28-пунктным мирным планом США, но требует раскрыть его авторов и место создания. Завтра европейские лидеры обсудят этот вопрос в Луанде перед саммитом Африка-ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран-партнеров готовы работать над 28-пунктным мирным планом США, однако было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан. Об этом Туск написал в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан
Он добавил, что завтра европейские лидеры встретятся по этому вопросу в Луанде перед саммитом Африка-ЕС, где "представит польскую точку зрения".
Напомним
Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Лидеры ЕС встретятся в понедельник во время саммита ЕС-Африка в Луанде, чтобы обсудить разработанное США мирное предложение для Украины.