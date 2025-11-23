"Было бы хорошо точно знать, кто является автором": Туск о мирном плане США

$42.150.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
09:30 • 13229 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 36450 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 62298 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47887 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 30001 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27281 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22422 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23439 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28535 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44092 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 11078 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 13428 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 41076 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 8644 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 11075 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 13212 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88849 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65815 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 71285 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Женева
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23103 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32566 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35320 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88849 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54446 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост
Дипломатка

"Было бы хорошо точно знать, кто является автором": Туск о мирном плане США

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности работать над 28-пунктным мирным планом США, но требует раскрыть его авторов и место создания. Завтра европейские лидеры обсудят этот вопрос в Луанде перед саммитом Африка-ЕС.

"Было бы хорошо точно знать, кто является автором": Туск о мирном плане США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран-партнеров готовы работать над 28-пунктным мирным планом США, однако было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан. Об этом Туск написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан

- написал Туск.

Он добавил, что завтра европейские лидеры встретятся по этому вопросу в Луанде перед саммитом Африка-ЕС, где "представит польскую точку зрения".

Напомним

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Лидеры ЕС встретятся в понедельник во время саммита ЕС-Африка в Луанде, чтобы обсудить разработанное США мирное предложение для Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Женева
Европейский Союз
Канада
Дональд Туск
Япония
Владимир Зеленский
Украина
Польша