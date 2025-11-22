Лідери ЄС у понеділок проведуть спецзустріч щодо мирного плану США для України - Кошта
Київ • УНН
Лідери ЄС зустрінуться в Луанді, щоб обговорити запропонований США мирний план для України, який містить 28 пунктів. Цей план передбачає територіальні поступки та гарантії безпеки, але Україна його не приймає.
Лідери ЄС зустрінуться в понеділок під час саміту ЄС-Африка в Луанді, щоб обговорити розроблену США мирну пропозицію для України. Про це заявив у суботу президент Європейської ради Антоніо Кошта, передає УНН.
Деталі
За словами Кошти, американський проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру.
Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка у Луанді в понеділок
Мирний план США для України
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.