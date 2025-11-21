Зеленський і Трамп обговорять мирний план наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. Розмова відбудеться після консультацій Зеленського з лідерами Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини, запланованих на сьогодні о 13:00 за Києвом.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня, щоб обговорити запропонований США мирний план. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на джерела, пише УНН.
Деталі
Як підкреслює видання розмова відбудеться в телефонному режимі.
Перед цим президент України проведе консультації з прем’єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції та канцлером Німеччини. Цей дзвінок запланований на сьогодні, о 13:00 за Києвом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні.
Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21.11.25, 10:00 • 22300 переглядiв