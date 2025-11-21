Зеленский и Трамп обсудят мирный план на следующей неделе - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе. Разговор состоится после консультаций Зеленского с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, запланированных на сегодня в 13:00 по Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе, чтобы обсудить предложенный США мирный план. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники, пишет УНН.
Детали
Как подчеркивает издание, разговор состоится в телефонном режиме.
Перед этим президент Украины проведет консультации с премьерами Великобритании и Италии, президентом Франции и канцлером Германии. Этот звонок запланирован на сегодня, в 13:00 по Киеву.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21.11.25, 10:00 • 20440 просмотров