11:38 • 4982 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
10:22 • 8974 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 12231 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 20115 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 27137 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 39329 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 22296 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 24841 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 25202 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22442 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Канцлер Німеччини, президенти Франції та прем'єр-міністр Великої Британії проведуть термінову розмову із Зеленським. Вони обговорять план США та росії щодо припинення війни. Також очікується зустріч на полях G20 у ПАР.

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg

Європейські лідери - у тому числі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер - проведуть телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським щодо "плану США та росії щодо припинення війни в Україні", а в суботу у ПАР європейські лідери проведуть зустріч у межах зустрічі G20, "щоб намітити подальші кроки", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував свій порядок денний у п'ятницю, щоб провести термінову телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо плану США та росії щодо припинення війни в Україні, який передбачає масштабні поступки володимиру путіну. Еммануель Макрон з Франції та Кір Стармер з Великої Британії також приєднаються до телефонної розмови опівдні за європейським часом

- ідеться у публікації з посиланням на джерела.

"Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову щодо розвитку США-росія сьогодні о 13:00 за південноафриканським часом", - уточнив журналіст Bloomberg Алекс Вікман у X.

Як пише видання, "хоча США та росія значною мірою відсторонили європейські країни у своїх зусиллях щодо припинення війни, реакція Європи на їх пропозицію матиме вирішальне значення для визначення подальших дій України".

Європейський Союз намагається домовитися про механізм, який дозволить виділити близько 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів США) на підтримку України, на тлі того, як США скорочують підтримку Києва, зазначає видання.

Зустріч на полях G20

Європейські лідери проведуть зустріч у межах конференції "Групи двадцяти" у Південній Африці в суботу, щоб намітити подальші кроки

- повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Очікується, що президент Фінляндії Александр Стубб, відомий своїм прихильним ставленням до президента США Дональда Трампа, також візьме участь у зустрічі, повідомило джерело.

Європейські лідери також намагаються домовитися про телефонну розмову зі США для обговорення цієї ініціативи

- повідомило інше джерело.

Мерц планував відвідати школу в Берліні вранці в п'ятницю, але змінив свої плани, щоб "сформулювати відповідь на американсько-російський план", повідомив представник уряду Німеччини.

Мирний план із 28 пунктів, як пише видання, "запропонований посланцями США та росії", змусить Київ поступитися значними територіями, захопленими росією, обмежити чисельність своїх військових сил і згодом зняти санкції з москви. Згідно з пропозицією, з копією якої ознайомилося агентство Bloomberg, українські регіони Крим, Луганськ та Донецьк будуть "визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами".

Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21.11.25, 10:00 • 22290 переглядiв

Юлія Шрамко

