Европейские лидеры обсудят план США и РФ по прекращению войны в Украине с Зеленским и на полях G20 - Bloomberg

Европейские лидеры - в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер - проведут телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "плана США и России по прекращению войны в Украине", а в субботу в ЮАР европейские лидеры проведут встречу в рамках встречи G20, "чтобы наметить дальнейшие шаги", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свою повестку дня в пятницу, чтобы провести срочный телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами относительно плана США и России по прекращению войны в Украине, который предусматривает масштабные уступки Владимиру Путину. Эммануэль Макрон из Франции и Кир Стармер из Великобритании также присоединятся к телефонному разговору в полдень по европейскому времени - говорится в публикации со ссылкой на источники.

"Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор относительно развития США-Россия сегодня в 13:00 по южноафриканскому времени", - уточнил журналист Bloomberg Алекс Викман в X.

Как пишет издание, "хотя США и Россия в значительной степени отстранили европейские страны в своих усилиях по прекращению войны, реакция Европы на их предложение будет иметь решающее значение для определения дальнейших действий Украины".

Европейский Союз пытается договориться о механизме, который позволит выделить около 140 миллиардов евро (160 миллиардов долларов США) на поддержку Украины, на фоне того, как США сокращают поддержку Киева, отмечает издание.

Встреча на полях G20

Европейские лидеры проведут встречу в рамках конференции "Группы двадцати" в Южной Африке в субботу, чтобы наметить дальнейшие шаги - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что президент Финляндии Александр Стубб, известный своим благосклонным отношением к президенту США Дональду Трампу, также примет участие во встрече, сообщил источник.

Европейские лидеры также пытаются договориться о телефонном разговоре с США для обсуждения этой инициативы - сообщило другое источник.

Мерц планировал посетить школу в Берлине утром в пятницу, но изменил свои планы, чтобы "сформулировать ответ на американо-российский план", сообщил представитель правительства Германии.

Дополнение

Мирный план из 28 пунктов, как пишет издание, "предложенный посланниками США и России", заставит Киев уступить значительные территории, захваченные Россией, ограничить численность своих военных сил и впоследствии снять санкции с Москвы. Согласно предложению, с копией которого ознакомилось агентство Bloomberg, украинские регионы Крым, Луганск и Донецк будут "признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами".

Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты