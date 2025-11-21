Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты

Проект 28-пунктного плана президента США Дональда Трампа по миру в Украине обнародовало издание Axios со ссылкой на подтверждения украинских, американских официальных лиц и источника, знакомого с предложением, пишет УНН.

Детали

"Американская сторона подталкивает Украину к заключению соглашения по "агрессивным срокам". И, несмотря на то, что план включает предложения, которые Украина неоднократно отклоняла до сих пор, президент Владимир Зеленский не исключает этого", - говорится в публикации.

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что "план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий", пишет издание.

Издание сообщает, что план был разработан спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом при участии государственного секретаря США Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Уиткофф, как сообщается, также проконсультировался с российским посланником кириллом дмитриевым относительно этого плана. дмитриев сказал Axios, что он "оптимистично настроен относительно этого, поскольку, в отличие от предыдущих усилий, "мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат"". После встречи с дмитриевым, как пишет издание, "Уиткофф и Кушнер также обсудили план с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым".

"Министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме. После этого Зеленский заявил, что готов провести переговоры по этому поводу с Трампом и его командой", - сказано в публикации.

Зеленский, как отмечается, назвал план "видением" США, но не окончательным предложением. Он сказал, что Украина четко выразила свое мнение относительно красных линий и внесет свой вклад, чтобы сделать план "действительно содержательным".

Представитель США также сообщил Axios, что "администрация рассматривает план как "живой документ", который может быть изменен на основе обсуждений со сторонами". Представитель утверждал, что "Украина позитивно отнеслась ко многим пунктам во время переговоров и смогла включить некоторые из своих позиций".

Трамп также "лично поддержал план, полные детали которого ранее не публиковались", пишет издание.

"Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы найти решение, которое положит конец войне в Украине, так же, как мы завершили войну в Газе. Мы считаем, что этот план нелегкий, но он хорош для Украины", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Кроме территориальных уступок, которые требуются от Украины, в документе говорится о "решительном скоординированном военном ответе" в случае дальнейших вторжений россии на территорию Украины. В нем не говорится, какую роль США будут играть в таком ответе", - сказано в публикации.

План также включает экономические компоненты, предусматривающие использование некоторых замороженных российских активов на восстановление Украины, снятие санкций с россии, согласие США и россии на долгосрочное партнерство в таких сферах, как искусственный интеллект и горнодобывающая промышленность, а также возвращение рф в G8.

"Все стороны получат амнистию за свои действия во время войны, что, вероятно, означает, что российские чиновники и солдаты не могут быть привлечены к ответственности за военные преступления", - говорится в публикации.

План, как сообщается, также призывает Украину провести выборы в течение 100 дней после достижения соглашения. В сентябре Зеленский заявил Axios, что хочет провести выборы, как только будет заключено соглашение о прекращении огня.

"28 пунктов ниже отражают текущий план США по состоянию на четверг, за исключением незначительных изменений в формулировках после внесения изменений", - сообщает Axios.

Axios привел полный план:

1. Будет подтвержден суверенитет Украины. (Ukraine's sovereignty will be confirmed.).

2. Между россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться разрешенными. (A comprehensive non-aggression agreement will be concluded between Russia, Ukraine and Europe. All ambiguities of the last 30 years will be considered settled.).

3. Ожидается, что россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше. (It is expected that Russia will not invade neighboring countries and NATO will not expand further.).

4. Между россией и НАТО будет проведен диалог при посредничестве Соединенных Штатов для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития. (A dialogue will be held between Russia and NATO, mediated by the United States, to resolve all security issues and create conditions for de-escalation in order to ensure global security and increase opportunities for cooperation and future economic development.)

5. Украина получит надежные гарантии безопасности. (Ukraine will receive reliable security guarantees.).

"Американский чиновник сообщил Axios, что это будет четкая гарантия безопасности для Украины со стороны США, и это впервые официально обсуждается во время этих переговоров, хотя предложение не содержит дополнительных деталей относительно того, что она предусматривает", - информирует Axios.

6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 000 человек. (The size of the Ukrainian Armed Forces will be limited to 600,000 personnel.).

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. (Ukraine agrees to enshrine in its constitution that it will not join NATO, and NATO agrees to include in its statutes a provision that Ukraine will not be admitted in the future.).

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине. (NATO agrees not to station troops in Ukraine.).

9. Европейские истребители будут размещены в Польше. (European fighter jets will be stationed in Poland.).

10. Гарантия США (The U.S. guarantee):

США получат компенсацию за гарантию (The U.S. will receive compensation for the guarantee);

если Украина вторгнется в россию, она потеряет гарантию (If Ukraine invades Russia, it will lose the guarantee);

если россия вторгнется в Украину, в дополнение к решительному скоординированному военному ответу, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены (If Russia invades Ukraine, in addition to a decisive coordinated military response, all global sanctions will be reinstated, recognition of the new territory and all other benefits of this deal will be revoked);

если Украина безосновательно запустит ракету по москве или санкт-петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной (If Ukraine launches a missile at Moscow or St. Petersburg without cause, the security guarantee will be deemed invalid).

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается (Ukraine is eligible for EU membership and will receive short-term preferential access to the European market while this issue is being considered).

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины, включая, но не ограничиваясь (A powerful global package of measures to rebuild Ukraine, including but not limited to):

создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли промышленности, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект (The creation of a Ukraine Development Fund to invest in fast-growing industries, including technology, data centers, and artificial intelligence);

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища (The United States will cooperate with Ukraine to jointly rebuild, develop, modernize, and operate Ukraine's gas infrastructure, including pipelines and storage facilities);

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов (Joint efforts to rehabilitate war-affected areas for the restoration, reconstruction and modernization of cities and residential areas);

развитие инфраструктуры (Infrastructure development);

добыча полезных ископаемых и природных ресурсов (Extraction of minerals and natural resources);

Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий (The World Bank will develop a special financing package to accelerate these efforts).

13. россия будет реинтегрирована в мировую экономику (Russia will be reintegrated into the global economy):

снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае (The lifting of sanctions will be discussed and agreed upon in stages and on a case-by-case basis);

Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей (The United States will enter into a long-term economic cooperation agreement for mutual development in the areas of energy, natural resources, infrastructure, artificial intelligence, data centers, rare earth metal extraction projects in the Arctic, and other mutually beneficial corporate opportunities);

россия будет приглашена вновь присоединиться к G8 (Russia will be invited to rejoin the G8).

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом (Frozen funds will be used as follows):

100 миллиардов долларов США замороженных российских активов будет инвестировано в усилия США по восстановлению и инвестированию в Украину ($100 billion in frozen Russian assets will be invested in US-led efforts to rebuild and invest in Ukraine);

США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту (The US will receive 50% of the profits from this venture. Europe will add $100 billion to increase the amount of investment available for Ukraine's reconstruction. Frozen European funds will be unfrozen. The remainder of the frozen Russian funds will be invested in a separate US-Russian investment vehicle that will implement joint projects in specific areas. This fund will be aimed at strengthening relations and increasing common interests to create a strong incentive not to return to conflict).

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения (A joint American-Russian working group on security issues will be established to promote and ensure compliance with all provisions of this agreement).

16. россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины (Russia will enshrine in law its policy of non-aggression towards Europe and Ukraine).

17. Соединенные Штаты и россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1 (The United States and Russia will agree to extend the validity of treaties on the non-proliferation and control of nuclear weapons, including the START I Treaty).

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (Ukraine agrees to be a non-nuclear state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons).

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной — 50:50 (The Zaporizhzhia Nuclear Power Plant will be launched under the supervision of the IAEA, and the electricity produced will be distributed equally between Russia and Ukraine — 50:50).

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к различным культурам и ликвидацию расизма и предубеждений (Both countries undertake to implement educational programs in schools and society aimed at promoting understanding and tolerance of different cultures and eliminating racism and prejudice):

Украина примет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств (Ukraine will adopt EU rules on religious tolerance and the protection of linguistic minorities);

обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования (Both countries will agree to abolish all discriminatory measures and guarantee the rights of Ukrainian and Russian media and education);

вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены (All Nazi ideology and activities must be rejected and prohibited).

21. Территории (Territories):

Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами (Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognized as de facto Russian, including by the United States);

Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать фактическое признание вдоль линии соприкосновения (Kherson and Zaporizhzhia will be frozen along the line of contact, which will mean de facto recognition along the line of contact);

россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов (Russia will relinquish other agreed territories it controls outside the five regions);

украинские войска выведутся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отступления будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая российской федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону (Ukrainian forces will withdraw from the part of Donetsk Oblast that they currently control, and this withdrawal zone will be considered a neutral demilitarized buffer zone, internationally recognized as territory belonging to the Russian Federation. Russian forces will not enter this demilitarized zone).

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как российская федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства (After agreeing on future territorial arrangements, both the Russian Federation and Ukraine undertake not to change these arrangements by force. Any security guarantees will not apply in the event of a breach of this commitment).

23. россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна через Черное море (Russia will not prevent Ukraine from using the Dnieper River for commercial activities, and agreements will be reached on the free transport of grain across the Black Sea).

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешенных вопросов (A humanitarian committee will be established to resolve outstanding issues):

все пленные и оставшиеся тела будут обменяны на основе «всех на всех» (All remaining prisoners and bodies will be exchanged on an 'all for all' basis);

все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей (All civilian detainees and hostages will be returned, including children);

будет внедрена программа воссоединения семей (A family reunification program will be implemented);

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта (Measures will be taken to alleviate the suffering of the victims of the conflict).

25. Украина проведет выборы за 100 дней (Ukraine will hold elections in 100 days).

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем (All parties involved in this conflict will receive full amnesty for their actions during the war and agree not to make any claims or consider any complaints in the future).

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут введены санкции (This agreement will be legally binding. Its implementation will be monitored and guaranteed by the Peace Council, headed by President Donald J. Trump. Sanctions will be imposed for violations).

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения (Once all parties agree to this memorandum, the ceasefire will take effect immediately after both sides retreat to agreed points to begin implementation of the agreement).

