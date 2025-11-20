Зеленский после встречи с министром США Дрисколлом: Украина готова к оперативной работе для завершения войны
Президент Зеленский после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом заявил, что Украина готова к конструктивной работе над пунктами мирного плана. Он также сообщил об ударе РФ по Тернополю ракетой Х-101 с иностранными компонентами, передав Дрисколлу материалы о компаниях-производителях деталей.
Президент Владимир Зеленский заявил после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, что Украина готова к "конструктивной, честной и оперативной работе" над пунктами мирного плана. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Сегодня во время встречи с министром Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для окончания войны
Президент также сообщил министру о жестоком ударе россии по Тернополю ракетой Х-101, изготовленной в 2025 году со 175 иностранными компонентами, которые попадают в рф в обход санкций, и передал Дрисколлу материалы о компаниях-производителях деталей.
Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству и помощи партнеров
