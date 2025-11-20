Зеленский после встречи с министром США Дрисколлом: Украина готова к оперативной работе для завершения войны

Президент Владимир Зеленский заявил после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, что Украина готова к "конструктивной, честной и оперативной работе" над пунктами мирного плана. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Сегодня во время встречи с министром Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для окончания войны