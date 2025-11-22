Лидеры ЕС в понедельник проведут спецвстречу по мирному плану США для Украины - Кошта
Киев • УНН
Лидеры ЕС встретятся в Луанде, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины, который содержит 28 пунктов. Этот план предусматривает территориальные уступки и гарантии безопасности, но Украина его не принимает.
Лидеры ЕС встретятся в понедельник во время саммита ЕС-Африка в Луанде, чтобы обсудить разработанное США мирное предложение для Украины. Об этом заявил в субботу президент Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН.
Детали
По словам Кошты, американский проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира.
Мы готовы присоединиться, чтобы обеспечить устойчивый будущий мир. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС-Африка в Луанде в понедельник
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине22.11.25, 16:45 • 2904 просмотра
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.